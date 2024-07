Ball pro Toto: Fußball als Modellsportart für Klimawandel-Anpassungen

Längst beeinträchtigt der Klimawandel auch Breitensportarten wie Fußball. Müssen wir uns bald über jedes Match, das im strömenden Regen stattfindet, freuen?

Als am Dienstag das Team von Ralf Rangnick verbissen (und letztlich vergeblich) um den Ausgleich gegen die türkische EM-Mannschaft kämpfte, konnte man es von der Couch aus zwischenzeitlich fast vergessen: Weite Teile des Achtelfinalspiels in Leipzig fanden im strömenden Regen statt. Das Match der Deutschen gegen die dänische Elf am Samstag in Dortmund musste der Schiedsrichter wegen Gewitter, Hagel und Starkregen sogar eine Zeit lang unterbrechen.

Doch nicht nur kurzfristige Wetterkapriolen gefährden Sportler und verlängern unsere Fernsehabende. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bislang allerdings unterschätzt – und zu wenig erforscht. Das beanstandet eine dieser Tage erschienene Publikation zum „Gesundheitsrisiko Klimawandel“ (Hogrefe-Verlag, Bern), herausgegeben von Sven Schneider, Präventivmediziner an der Universität Heidelberg. Weite Teile darin widmen sich dem Sport, bei dem diesbezüglich „die unsensible geografische und zeitliche Planung weltweit wichtiger Großereignisse“ auffalle.

Besondere Bedeutung wird in dem Band dem Rasenballsport zugemessen. „Fußball wurde stellvertretend für viele Sportarten gewählt, weil es sich um eine Ballsportart handelt, die weit verbreitet ist und im weiteren Sinne auch als Symbol für andere Sportarten, insbesondere Ballsportarten, verwendet werden kann.“

Fußball wird in aller Regel im Freien gespielt, bei Tageslicht, an offen exponierten, nicht beschatteten Plätzen. Spielerinnen und Spieler tragen dabei kurze Kleidung, sind also neben Pollen, Feinstaub und bodennahem Ozon auch Hitze (Infrarot-Strahlung) und ultraviolettem Licht (UV-Strahlung) ausgesetzt.

Die ständige Bewegung erschwert die Verwendung technischer Schutzmaßnahmen. Verbandsvorschriften verbieten im Fußball sogar das Tragen von Kopfbedeckungen und Sonnenbrillen (obgleich sich das leicht ändern ließe). Wobei bei starkem Schweiß nicht einmal ein Stirnband wirklich verhindert, dass Sonnencreme in die Augen gerät. Weitestgehend aufs Feld des Fußballs konzentriert sich auch das Kapitel zum „Präventionsfeld Kampf- und Schiedsrichter“. Der Schiri beim Fußball ist als Forschungsobjekt deshalb besonders interessant, weil er wie die Spieler am Feld ständig in Bewegung und auch sonst denselben Risikofaktoren ausgesetzt ist; es allerdings erlaubt ist, dass er während eines Matches ein Dosimeter trägt, mit dem sich die UV-Belastung erfassen lässt.

So sammelten in der Saison 2018/2019 insgesamt 33 freiwillig teilnehmende Schiedsrichter des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) in 35.372 Messminuten an 237 Messtagen Daten zur persönlichen UV-Exposition. „Die höchste UV-Exposition wurde während eines Fußballspiels gemessen, das im Juli am frühen Nachmittag stattfand“, schreibt Marc Wittlich, der als Physiker bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung im Arbeitsschutz die Abteilung für Unfallprävention leitet.

Von solchen Daten lassen sich nicht nur Schlüsse für den Ausnahmefall eines Fußballeuropameisterschaftsfinales ziehen (das am 14. Juli stattfindet, wenn auch in den Abendstunden), sondern für jegliche Arbeit und Aktivität im Freien – von der Landwirtschaft bis zum Hoch- und Tiefbau. Für den Schiedsrichter schließt Wittlich jedenfalls: „Da in der Regel mit kurzer Kleidung und ohne Kopfbedeckung gespielt wird, kann die kumulative Wirkung auf das Hautkrebsrisiko erheblich sein.“

Für Schiedsrichter stuft er Hautkrebs deshalb als Berufskrankheit ein, was in Deutschland auch der rechtlichen Definition entspricht. Und weil Heranwachsende eine empfindlichere Haut haben als Erwachsene, „sollten gerade Sportveranstaltungen mit Kindern nicht in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr stattfinden“.

Ligen und Verbänden empfiehlt die Publikation außerdem, rechtzeitig – das heißt: nicht erst bei Bedarf – Hitzerichtlinien zu erarbeiten. Für Sportlerinnen und Sportler, aber auch für den Publikumsbereich.

Und wenn aus dem Fansektor dann im Scherz „Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht!“ tönt, weiß dieser selbst hoffentlich: im Schatten.

