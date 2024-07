Der Geldregen ist vorbei – Start-ups haben das Nachsehen

Start-ups in Österreich leiden: Vor allem bei Frühphasenfinanzierungen gab es zuletzt einen Rückgang.

In der österreichischen Start-up-Szene macht sich Ernüchterung breit. Nach Jahren, in denen Rekorde gebrochen wurden und viel Geld in Ideen geflossen ist, stehen die Investorinnen und Investoren nun stark auf der Bremse. Das Finanzierungsvolumen in Start-ups sank im ersten Halbjahr 2024 um 18 Prozent auf 298 Millionen Euro. Das ist das zweitniedrigste Volumen innerhalb eines Halbjahres seit 2020, zeigt das halbjährlich veröffentlichte Start-up-Barometer des Beratungsunternehmens EY Österreich.

Hartnäckige Inflation bremst

Das Abflauen der Finanzierungsrunden ist nicht ganz neu und hat seine Gründe: Die Inflation erweist sich hartnäckiger als erwartet, die Zinsen sind nach wie vor hoch und gleichzeitig sinken Bewertungen von Unternehmen immer weiter. Dadurch lässt auch die Risikobereitschaft vieler Investoren spürbar nach. Auch die Anzahl der Finanzierungsrunden sank nach einem Höchstwert mit 95 Runden im ersten Halbjahr 2023 recht deutlich auf 70 Finanzierungsrunden – das ist der niedrigste Wert seit 2019. Die guten Nachrichten: Es gibt bereits erste Anzeichen, die auf eine Erholung hindeuten. Im Juni wurde mit einem Investitionsvolumen von 169 Millionen Euro der stärkste Monat der vergangenen zwölf Monate verzeichnet.

Überhaupt wurden die sechs größten Runden des Jahres im Mai und Juni angekündigt. Wie bereits aus der Vergangenheit bekannt, verteilt sich das Gros der investierten Summe auf wenige Runden und Unternehmen. Die zwei großen Finanzierungsrunden im Juni konnten Storyblok mit rund 74 Millionen Euro und Prewave mit rund 63 Millionen Euro für sich verbuchen und vereinten damit fast die Hälfte des Kapitals für sich.

Flaute bei Frühphasen

Grundsätzlich wird in Österreich öfter in Unternehmen in Frühphasen investiert. Aber ausgerechnet in diesem Bereich haben die Investoren zuletzt Vorsicht walten lassen. Die Anzahl der Finanzierungsrunden bis zu einer Million Euro ist im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel von 57 auf 38 Stück zurückgegangen. Das ist die niedrigste Anzahl seit 2019. Investoren stecken ihr Geld also lieber in vorhandene Portfolios, als in neue Start-ups zu investieren. „Das ist eine gefährliche Entwicklung für das Ökosystem und den Wirtschaftsstandort Österreich, der unbedingt entgegengewirkt werden muss. Ein wichtiger Impuls wäre es, bessere Rahmenbedingungen für Investments von institutionellen und privaten Anlegern zu schaffen, beispielsweise über die Etablierung eines Dach-Fonds“, sagt Florian Haas, Start-up-Experte von EY Österreich.

Dachfonds als Teil der Lösung

Das ist auch ein Ansatz, den die „Vision 2030“ für sich beansprucht. Diese Vision wurde vom Investoren-Netzwerk invest.austria, AustrianStartups, der Jungen Wirtschaft und StartupNOW, einer Start-up-Initiative der Wirtschaftskammer, jüngst veröffentlicht – der Zeitpunkt wenige Monate vor der Nationalratswahl ist wohl nicht zufällig gewählt.

Denn die Vision beinhaltet konkrete Vorschläge an die nächste Bundesregierung. Als eine der zentralen Maßnahmen für die Stärkung des Kapitalmarktes ist ein neuer Dachfonds für institutionelle Anleger vorgesehen. In diesem soll Kapital von beispielsweise Pensionskassen und Banken gebündelt werden. Vorbild ist ein Dachfonds aus Dänemark.