„Spagetti“ abserviert, ab jetzt nur noch „gefakte“ Nachrichten

Der Rechtschreibrat hat sein Regelwerk und Wörterverzeichnis aktualisiert. Es gilt ab sofort verbindlich. Darunter ist eine Absage ans Gendersternchen.

„Spagetti“ dürfen in dieser – für Italienisch-Sprechende barbarischen – Schreibweise in amtlichen Schreiben nicht mehr vorkommen, auch der Tunfisch darf nur noch mit H im Wortinneren geschrieben werden, und der beliebte Cappuccino wird auch im Deutschen in dieser seiner originalen Schreibweise eingeführt: Das sind drei der Änderungen, die der Rat für deutsche Rechtschreibung in seiner dritten Amtsperiode vorgeschlagen hat – und die ab sofort in Schule und Verwaltung verbindlich sind.

Wie Ratsvorsitzender Josef Lange am Mittwoch mitteilte, haben die staatlichen Stellen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und des Fürstentums Liechtenstein den Vorschlägen zur Aktualisierung des Amtlichen Regelwerks und zur Neufassung des Amtlichen Wörterverzeichnisses zugestimmt. Deren Verbindlichkeit seit 1. Juli sei damit beschlossen, so Lange.