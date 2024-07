Ungarns Leitfaden für internationale Populisten

Viktor Orbán hat Ungarns Demokratie in gut einem Jahrzehnt zersetzt. Europas restlichen Populisten und Trump gefällt das.

Das Superwahljahr 2024 hat durch das Erstarken der populistischen Rechten besondere Brisanz erlangt, nachdem die Europawahl die zunehmende Popularität der extremen Parteien in der EU belegt hatte. In Frankreich hat das Ergebnis Emmanuel Macron bewogen, die Nationalversammlung aufzulösen und vorgezogene Neuwahlen anzusetzen, was zu einem radikalen Richtungswechsel in der Landespolitik zu führen scheint (die Stichwahl ist am 7. Juli). In Österreich ist die FPÖ auf dem besten Weg, bei den Wahlen im Herbst an die Regierung zu kommen. Italiens Ministerpräsidentin, Giorgia Meloni, wird nach dem unaufhaltsamen Aufstieg ihrer Partei, Fratelli ­d’Italia, als Königsmacherin im künftigen EU-Parlament gefeiert. In Deutschland untergräbt der AfD-Wahlerfolg die Autorität der SPD-geführten Regierungskoalition. Und obendrein steht in den Vereinigten Staaten die Rückkehr von Donald Trump an, der derzeit in den Umfragen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Joe Biden austrägt.

Wahlerfolge für diese Parteien sind eine Sache, der Machterhalt eine andere. Ungarn bietet den aktuellen Populisten mit Viktor Orbán ein anschauliches Modell dafür, wie sie ihre Erfolge in langfristigen Einfluss überführen können. Seit 14 Jahren ist er mit verfassungsmäßiger Mehrheit Ministerpräsident. Mit außergewöhnlichem Einfluss kann er Ungarn nach seinen persönlichen Vorstellungen umgestalten, und seine Regierungszeit zeigt deutlich, wie leicht demokratische Institutionen für populistische Interessen anfällig werden können.

Mit Blick auf Orbán sollten wir zunächst die wesentlichen Eigenschaften benennen, die moderne Populisten für einen Erfolg mitbringen müssen. Vor allem bedarf es zweier Aspekte: zum einen charismatischer Strahlkraft und der Fähigkeit, Menschen mit einfachen, prägnanten Botschaften über Nationalstolz, Wohlstand und Verteidigungsfähigkeit gegen äußere Bedrohungen anzusprechen; zum anderen, etwas unauffälliger, Expertise beim Aufbau einer politischen Infrastruktur, die es ihnen ermöglicht, die Kontrolle über die politischen, juristischen und medialen Ressourcen in ihrem Land zu übernehmen.

Nur wenige der aktuellen Populisten bringen beides mit. Jarosław Kaczyński von der polnischen PiS gelang es, die staatliche Infrastruktur zu vereinnahmen (2015–2023), doch fehlte ihm letztlich das Charisma, um länger an der Macht zu bleiben. Führungspersönlichkeiten wie Trump bringen diese Qualifikation mit, tun sich hingegen schwer mit der organisatorischen und systembildenden Seite. Das Team des ehemaligen Präsidenten hat diesen Mangel erkannt, lanciert in Vorbereitung auf eine effektivere Rückkehr ins Amt eine Agenda 2025 und holt Strategen ins Team. Für diese Schritte scheint Ungarn Vorbild zu sein. Fast täglich erhält Orbán Lob von Anhängern und Medienverbündeten der rechten US-Republikaner. Senator J.D. Vance, der von vielen als potenzieller Vize des ehemaligen Präsidenten gehandelt wird, erklärte kürzlich, die USA könnten „viel von Ungarn lernen“. Auch Trump selbst hat verkündet: „Es gibt keinen, der besser, klüger oder ein besserer Führer ist als Orbán. Er ist großartig.“

Solche Lobreden zeugen von der zunehmenden Anziehungskraft dessen, was wir als „Budapester Handbuch“ bezeichnen könnten, und dem Leitfaden, den es anderen Rechtspopulisten für den Machterhalt liefert. Dazu gehört, das Wahlsystem und die Wahlbezirke zum Vorteil der Regierungspartei zu manipulieren, die Geheimdienste politischer Kontrolle zu unterwerfen, die Staatsanwaltschaft dem politischen Kurs anzupassen, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben, das Verfassungsgericht mit Parteiloyalisten zu besetzen und nicht zuletzt mithilfe eines Propagandaministeriums die Kontrolle über die Medien zu übernehmen. Zusammengenommen schaffen solche Maßnahmen eine nahezu unbegrenzte Machtfülle und helfen aufstrebenden Autokraten, ihren Einfluss langfristig aufrechtzuerhalten, während die demokratischen Institutionen nach und nach ihre Unabhängigkeit verlieren.

Orbán verdankt seinen Erfolg vor allem seinem Geschick, unpopuläre Maßnahmen zu vermeiden und gleichzeitig die traditionellen Links-rechts-Zwänge zu umgehen. Dies führt zu einer politischen Infrastruktur, die auf persönlichen Beziehungen beruht und die Unabhängigkeit staatlicher Institutionen und Behörden demontiert. Jede wichtige Institution in Ungarn wird heute von einer Person geleitet, die Orbán persönlich ausgewählt hat. Die „Machtfabrik“, wie Analysten sie nennen, funktioniert wie eine gut geölte Maschine: Generalstaatsanwalt Péter Polt, ein Vertrauter des Ministerpräsidenten, wurde kritisiert, er verfolge Fälle nicht, in die Orbáns engster Kreis verwickelt ist. Antal Rogán, bekannt als Orbáns Propagandaminister, wurde die Kontrolle über die zivilen Geheimdienste des Landes übertragen. „Jetzt kann ich praktisch alles sehen, was ich will“, sagte Rogán in einem seiner seltenen Interviews.

Ein entscheidender Schritt ist die Überführung politischer Macht in wirtschaftliche Macht. Dabei geht es nicht nur um gewöhnliche Korruption, sondern um eine Umstrukturierung des sozialen Gefüges. Die Schaffung einer neuen Wirtschaftselite demonstriert der Fall von Orbáns Jugendfreund Lőrinc Mészáros, der aus einfachen Verhältnissen zum reichsten Mann des Landes aufgestiegen ist und verbündeten Populisten wie Marine Le Pen russische Gelder verschafft, oder der Fall von Orbáns Schwiegersohn István Tiborcz. Beide haben sich mutmaßlich durch den Zugang zu lukrativen öffentlichen und EU-geförderten Aufträgen bereichert.

Permanenter Kampfzustand

Die populistische Rhetorik zielt darauf ab, einen permanenten Kampfzustand zu etablieren, indem ständig äußere und innere Feinde ausgemacht werden und die Führer sich als „heldenhafte Beschützer“ des Volkes aufspielen können. Die Opposition als „Verräter“ und „Volksfeinde“ zu bezeichnen, festigt ihre Stellung. So behauptet Orbán oft, Ungarn stecke in einem existenziellen Kampf mit Brüssel und anderen internationalen Kräften, und nutzt landesweite Umfragen, um seine Position zu stärken. Diese „Konsultationen“, die den Anschein einer demokratischen Mitsprache erwecken, enthalten stets Leitfragen und schieben die Schuld für Versäumnisse der Regierung auf Personen wie Ursula von der Leyen und George Soros, Letzterer ein häufiges Ziel staatlich finanzierter Hetzkampagnen. Zweifellos sind Populisten mit Elementen dieser Rhetorik vertraut, wenn auch eine vollständig ausgebildete „Machtfabrik“ für die meisten bislang ein Wunschtraum bleibt.

Der mögliche Wendepunkt für den Rechtspopulismus in Europa und Donald Trumps sich abzeichnende Rückkehr als US-Präsident machen eine Betrachtung des „Budapester Handbuchs“ besonders relevant. Orbáns Zersetzung der ungarischen Demokratie in etwas mehr als einem Jahrzehnt zeigt, wie sich schnell eine Vereinnahmung realisieren lässt, und lässt zudem die Möglichkeit erkennen, dass eine breitere, neue illiberale Internationale nach ungarischem Modell aufkommt.

