Was Labour-Chef Starmer als Premier anders machen will

Wahl in in Großbritannien

Die Opposition bereitet sich längst aufs Regieren vor. Es steht viel Arbeit an, die Schonfrist dürfte kurz sein. Und erste Kritik gibt es auch schon.

London. In den letzten Tagen vor der Wahl richtete sich Keir Starmer noch einmal mit warnenden Worten an seine Anhänger. Auf keinen Fall dürfe Labour „den Fuß vom Gaspedal nehmen“, sagte er am Wochenende. Ein Sieg sei nicht garantiert, jetzt gelte es noch einmal, alles zu geben. Andernfalls riskiere das Land eine weitere Tory-Regierung.

Dazu wird es nicht kom­men, das weiß auch der Labour-Chef. In ei­ner der letz­ten großen Umfragen vor dem Wahltag kam das Forschungsinstitut Survation am Mittwoch zum Ergebnis, dass Labour monumentale 484 Sitze (von insgesamt 650) gewinnen könnte; die Tories würden auf mickrige 64 Mandate zusammensacken. Es wäre ein beispielloser Triumph Labours. Ob der Sieg tatsächlich so deutlich ausfallen wird, wird sich zeigen – aber dass Labour die nächste Regierung stellt, scheint unausweichlich.

„Sue’s shit list“