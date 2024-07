Rote Zustimmung zur Biogas-Novelle noch offen

Die Grünen sprechen von einer „Nagelprobe“ für die Gas-Unabhängigkeit.

Die Hoffnung auf das Klimaschutzgesetz hat man bei den Grünen inzwischen aufgegeben. Klimasprecher Lukas Hammer aber setzt weiter auf einzelne Gesetzesmaßnahmen, etwa das Erneuerbaren-Gas-Gesetz (EGG), das am Donnerstag auf der Tagesordnung des Nationalrats steht. Mit diesem soll die Unabhängigkeit von Gasimporten gestärkt werden. Es sei eine „Nagelprobe für alle, die gerne über Klimaschutz und Energieunabhängigkeit reden“, ließ Hammer im Vorfeld via Aussendung wissen. Er appelliert vor allem an die SPÖ, mit der das Gesetz verhandelt wird. Denn es benötigt eine Zwei-Drittel-Mehrheit. „Wir werden Klimaneutralität nicht ohne Grüngas erreichen“, betont Hammer. „Dafür brauchen wir stabile langfristige Rahmenbedingungen, damit in heimische Anlagen investiert werden kann. Das EGG würde genau das sicherstellen“.

Ein aktueller Entwurf liegt der „Presse“ vor. Im Unterschied zu vorherige Entwürfen sieht der aktuelle eine Grün-Gas-Quote bis 2030 von 8,34 Prozent (anstatt 9,75 Prozent) bzw. ein Gesamtvolumen von 6,5 TWh pro Jahr anstatt 7,5 TWh vor. Ebenfalls Änderungen gibt es beim Anteil von Lebensmitteln (Getreide und Mais), die dafür herangezogen werden dürfen. Der Entwurf sieht vor, dass solche bei neuen Anlagen gar nicht verwendet werden dürfen. Bei bestehen Anlagen soll das schrittweise reduziert werden: Bis 2030 dürfen 25 Prozent des erzeugten Gases aus der Verbrennung von Getreide und Mais stammen, bis 2035 sind es dann noch 15 Prozent. Ab 1. Jänner 2035 darf dann auch in Bestandsanlagen kein Getreide oder Mais mehr verbrannt werden.

Die Zustimmung der SPÖ ließ diese auf Nachfrage offen. Die Kostenfrage sei offen. „Es dürfen nicht die Haushalte am Ende an den Mehrkosten sitzen bleiben“, sagt eine Sprecherin und verweist auf die AK, die Mehrkosten von bis 260 Euro pro Haushalt errechnete. Und es dürfe nicht sein, dass durch die Verbrennung von Getreide Lebensmittelpreise noch teurer würden.