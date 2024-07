Fed-Vertreter uneins über Zahl der Zinssenkungen im laufenden Jahr

Vier Mitglieder erwarten keine, acht rechnen mit zwei Senkungen. Noch sei eine Zinswende nicht gerechtfertigt, heißt es in dem Protokoll der Fed-Sitzung.

Die Mitglieder der US-Notenbank haben unterschiedliche Erwartungen an die Zahl an Zinssenkungen im laufenden Jahr. Vier Vertreter erwarten keine entsprechende Maßnahmen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der letzten Fed-Sitzung hervorgeht. Doppelt so viele rechnen hingegen mit zwei Senkungen. Der Mittelwert der Erwartungen liegt bei eins. Für das kommende Jahr liegt dieser bei vier Senkungen. Das ist mehr als zuvor geschätzt.

Am Devisenmarkt sorgte die Veröffentlichung nicht für Bewegung. Aktien- und Anleihenmärkte waren in den USA zum Zeitpunkt der Bekanntgabe wegen des bevorstehenden Feiertages in den Vereinigten Staaten bereits geschlossen.

Zinswende noch nicht gerechtfertigt

Aus den Protokollen der Juni-Sitzung geht außerdem hervor, dass die Federal Reserve ihre straffe geldpolitische Linie trotz Fortschritten bei der Bekämpfung der Inflation für noch gerechtfertigt hält. Demnach konstatierten die Währungshüter, dass der Preisdruck nachlasse und sich die Wirtschaft offenbar abkühle. Dennoch sahen sie den Zeitpunkt für eine Zinssenkung noch nicht gekommen. Dafür wollen sie noch mehr Daten sichten, die ihnen mehr Zuversicht geben sollen, dass sich die Inflation nachhaltig auf das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank zubewegt.

Da sich die Lage bisher nur moderat verbessert habe, sei eine Zinswende trotz der Anzeichen eines verlangsamten Wirtschaftswachstums und eines nachlassenden Preisdrucks nicht gerechtfertigt, heißt es in den Mitschriften der Sitzung vom 11. bis 12. Juni.

Zinswende womöglich im September

Wie Fed-Chef Jerome Powell auf dem EZB-Forum in Sintra sagte, sind im Kampf gegen die Inflation zwar Fortschritte erzielt worden, doch habe die Notenbank mit der Zinswende keine Eile. Die Fed bekämpft die Inflation mit einer Hochzinspolitik. Sie versucht damit auch, den Arbeitsmarkt abzukühlen.

Die Währungshüter hielten den Schlüsselzins im Juni in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. An den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass die Notenbank den Leitzins Ende Juli noch nicht antasten wird, die Zinswende nach unten dann allerdings im September wagen wird. Jüngste Konjunkturdaten untermauerten die Annahme einer sich abkühlenden US-Wirtschaft. Das macht eine Zinssenkung der US-Notenbank im September aus Sicht der Börsianer wahrscheinlicher. (APA/dpa-AFX/Reuters)