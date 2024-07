Mit dem Wettbewerbsrecht gegen Orbáns Klientelismus

Hat Viktor Obán Handschlagqualität? Nicht wenige in Brüssel und den anderen Hauptstädten zweifeln daran.

Die systemische Korruption bis in höchste Regierungskreise schwächt Ungarns Volkswirtschaft. Die EU-Kommission sollte dagegen ihr Arsenal an Waffen zur Bekämpfung von Marktmissbrauch zum Einsatz bringen.

Der ehrliche Makler: das ist das Ideal, an dem sich jede Regierung orientieren sollte, die den Vorsitz im Rat der EU übernimmt. Jene Belgiens hat das in den vergangenen sechs Monaten vorbildlich getan, bei der ungarischen Regierung hingegen sind im Lichte ihrer Äußerungen handfeste Zweifel daran angebracht, dass sie die Geschäfte des Rates ohne Bedachtnahme auf den Eigennutz zu führen imstande ist.

Am Mittwoch fanden sich auf Einladung der europäischen Grünen zahlreiche ungarische und europäische Rechtsexperten in einem Sitzungssaal des Europaparlaments in Brüssel zu einer Enquete zusammen, um über die Aushöhlung des Rechtsstaates in Ungarn, die systemische Korruption, und mögliche Mittel dagegen zu diskutieren.

„Brutstätte der Korruption“

Die Lage sei besorgniserregend, sagte József Péter Martin, der Direktor von Transparency International Ungarn: „Die Korruption ist in Ungarn Teil des Systems, Teil der Regierung geworden.“ Vor allem die öffentliche Auftragsvergabe sei „eine Brutstätte der Korruption.“ Das hat mittlerweile auch schwere Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Ungarns. Martin verwies auf das niedrige Produktivitätswachstum in der ungarischen Volkswirtschaft, und den Umstand, dass das Land den schwächsten Privatkonsum in der EU hat. „Da gibt es eine klare Verbindung“, betonte er.

„Es ist nicht nur eine Rechtsstaatskrise, sondern auch eine Marktkrise“, sagte Kati Cseres, Europarechtlerin am Centre for European Law & Governance der Universität Amsterdam. „Ungarn bedroht das Fundament der EU, nämlich das ungestörte Funktionieren des Binnenmarktes“ Die ungarische Regierung schiebe Wettbewerb und Marktinstitutionen beiseite. Das deutlichste Beispiel dafür sei die Gründung der staatlichen Medienholding Kesma: per Regierungsdekret wurde der Zusammenschluss von Medien zu einer Frage von nationalem Interesse erklärt und der Kontrolle der Wettbewerbsbehörden entzogen.

„Willkürliches Handeln einhegen“

Cseres hat einen innovativen Vorschlag parat, wie dieser Angriff auf den Kern der Funktionsweise der EU bekämpft werden könnte: nämlich mittels des Wettbewerbsrechts. „Das ist seit Römischen Verträgen da. Es hat den Zweck, willkürliches Handeln von privaten und staatlichen Wirtschaftsakteuren einzuhegen. In Hinsicht der Vollstreckung ist Wettbewerbsrecht ein sehr mächtiges Werkzeug. Es ist exklusive Kompetenz der Kommission. Sie könnte nach Ungarn gehen und der nationalen Behörde bestimmte Verfahren entziehen, vor allem in Kontrolle von Zusammenschlüssen.“

Kartelle, Staatsbeihilfen, Fusionen, Marktmissbrauch: die Kommission hat überall mächtige Werkzeuge in der Hand. Doch es fehlt ihr am politischen Mut, sie einzusetzen. Zum Beispiel hat die Kommission bisher noch nicht geprüft, ob der Umstand, dass es bei der Großzahl der öffentlichen Auftragsvergaben in Ungarn nur einen oder zwei (miteinander abgestimmte) Bieter gibt, nicht ein Wettbewerbsversagen darstellt, gab Cseres zu bedenken.

Allerdings hat der Einsatz des Wettbewerbsrechts zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn einen Haken: die Kommission müsste unanfechtbar überzeugend darlegen, dass sie nicht willkürlich vorgeht. Wenn der Eindruck entstünde, dass sie Marktmissbrauch in Ungarn weniger streng ahndet als in anderen Mitgliedstaaten, wäre das Wasser auf die Mühlen der Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán.