Macht Joe Biden nun den Weg frei für Kamala Harris?

Briefing

Kamala Harris (l.) und ihr Ehemann, Doug Emhoff, bei ihrer Amtseinführung am Kapitol 2021

Kamala Harris (l.) und ihr Ehemann, Doug Emhoff, bei ihrer Amtseinführung am Kapitol 2021 Getty Images/AFP

Ein Blick hinter die Kulissen des US-Wahlkampfs mit der „Presse“-Korrespondentin. Diesmal: Der steigende Druck auf Joe Biden, seine Kandidatur zurückzuziehen, Donald Trumps Schweigen - und die Frage, ob die USA bereit sind für Vizepräsidentin Kamala Harris.

Happy Independence Day! Die USA begehen heute, am 4. Juli, ihren Unabhängigkeitsfeiertag. Ob es feierlich ruhig bleibt in Washington, D. C., abseits der traditionellen Feuerwerke? Seit vergangenem Donnerstag dreht sich der Politbetrieb nur noch um die Frage, ob Präsident Joe Biden es schafft, sich als demokratischer Kandidat fürs Weiße Haus zu halten. Die Zeichen stehen auf Sturm. Ein Blick hinter die Kulissen der Hauptstadt.

Die Stimmung in Joe Bidens Lager