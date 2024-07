Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Einigung bei kalter Progression: Die Regierung hat sich auf die Verteilung des bei der Abschaffung der kalten Progression entstandenen „variablen Drittels“ der Steuereinnahmen geeinigt. Es kommt ein Zuschlag für Familien mit geringem Einkommen, eine Erhöhung der Steuerstufen und des Kilometergelds. Mehr dazu.

Was Keir Starmer als Premier anders machen will: Heute wählt Großbritannien ein neues Parlament. Nach 14 Jahren Tory-Regierung gilt ein Sieg der oppositionellen Labour als wahrscheinlich. Für die neue Regierung gibt es jedenfalls viele Baustellen: Vom möglichen Kollaps des Wasserversorgers über die Geldnot der Universitäten bis zur Finanzierungslücke im Gesundheitsdienst NHS. Mehr dazu.

Russland meldet Vorrücken in wichtiger Stadt Tschassiw Jar: Russische Soldaten hätten ein Viertel in der strategisch wichtigen Stadt in der Ostukraine befreit, sagt das russische Militär. Die Ukraine weist die Meldung zurück. Nach einem tödlichen Luftangriff auf Dnipro fordert Präsident Selenskij mehr westliche Hilfe. Mehr dazu.

Patentanwaltskammer verlang 9036 Euro pro Mitglied: Eine Reihe parlamentarischer Anfragen der Neos legt die Höhe der Pflichtabgaben für Österreichs Kammern offen. Die Verwendung der Beiträge lasse sich schwer überprüfen, so Gerald Loacker. Mehr dazu.

Joe Biden „wird kandidieren“: Der US-Präsident hat sich Insidern zufolge entschlossen gezeigt, für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Gleichzeitig spekuliert erstmals ein hochrangiger Demokrat über den Ablauf nach einem Rücktritt Bidens und fordert „Mini-Vorwahlen“. Mehr dazu.

Peter Schöttel hat an EM-Titel „geglaubt“: „Wir alle haben daran geglaubt, dass der ganz große Wurf möglich ist“, gestand der ÖFB-Sportdirektor in der „ZiB2“ ein. Dass Österreich bei einer EM-Endrunde weiter kein K.o.-Spiel gewonnen hat, „ist etwas, das uns wurmt, das uns ärgert“. Mehr dazu.

„Fußball ist richtig teuer geworden“, kritisiert Oliver Grimm in der Morgenglosse. Die Folge: ein Schwarzmarkt für gefälschte Markensportartikel und illegales Streaming. „Die Politik sollte ihren Beitrag dazu hinterfragen.“ Mehr dazu.