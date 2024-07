Ein Blick in den Plenarsaal im Nationalrat.

Ein Blick in den Plenarsaal im Nationalrat. APA / APA / Tobias Steinmaurer

Ein Bildungspaket bringt neben einer Digital-Offensive auch eine Reform der „vorwissenschaftlichen Arbeit“. Die besondere Durchsuchungsanordnung, unter anderem von Taschen, wird erweitert. Die Cybersicherheitsnovelle scheitert an der Verfassungsmehrheit.

Als letzten Beschluss von Tag eins des Parlamentskehraus hat der Nationalrat ein Bildungspaket vereinbart. Es bringt neben einer Digital-Offensive auch eine Reform der „vorwissenschaftlichen Arbeit“. Statt dieser soll es eine abschließende Arbeit forschenden, gestalterischen oder künstlerischen Inhalts geben. An den AHS kann alternativ bis zum Schuljahr 2028/29 eine weitere schriftliche oder mündliche Klausur absolviert werden.

Die (40.000 bis 60.000 Zeichen lange) „vorwissenschaftliche Arbeit“ war zuletzt mit der Befürchtung in Verruf geraten, dass KI-Hilfen wie ChatGPT den Job der Schüler übernehmen könnten. Darauf reagiert man nun legistisch. So kann die entsprechende Teilleistung der Matura künftig etwa auch in Form eines Multimediaprodukts, einer Videoreportage oder eines Podcasts erfolgen.

Digitaler Schülerausweis

Beim Digitalisierungspaket ist etwa ein digitaler Schülerausweis (edu.digicard) vorgesehen. Dazu soll es digitale Jahres- und Abschluss-Zeugnisse und Vereinfachungen bei der Datenerfassung geben.

FPÖ hätte sich Streichung der „vorwissenschaftlichen Arbeit“ gewünscht

Die FPÖ zeigte sich von der Novelle mäßig begeistert. Bildungssprecher Hermann Brückl hätte eine ersatzlose Streichung der „vorwissenschaftlichen Arbeit“ bevorzugt. SP-Bildungssprecher Petra Tanzler wiederum kritisierte, dass die vorgelegten Änderungen „überstürzt“ seien. Einem schnellen Durchwinken stimme man sicher nicht zu. Auch NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre sprach von einer „Hudelei“ und einem Einknicken vor der AHS-Lehrergewerkschaft, die eine Abschaffung der VWA gewollt habe.

Kennzeichenerkennungsgeräte werden wieder eingeführt

Zudem ermöglichte der Nationalrat mit den Stimmen der Koalition der Exekutive zusätzliche Befugnisse ermöglicht. Unter anderem werden Kennzeichenerkennungsgeräte wieder eingeführt und es wird die besondere Durchsuchungsanordnung (das meint die Durchsuchung von Taschen u.ä.) erweitert. Diese soll künftig nicht mehr nur im Rahmen bestimmter Großveranstaltungen erlassen werden können, sondern auch bei „besonders gefahrengeneigten“ Einrichtungen.

Die Opposition lief gegen die Vorlage Sturm und prophezeite, dass sie vom Verfassungsgerichtshof nicht halten werde. Mit der nunmehr beschlossenen Regelung sei eine Kfz-Überprüfung bei einem einfachen Kaugummi-Diebstahl möglich und genau das habe der VfGH schon einmal aufgehoben, meinte NEOS-Mandatar Nikolaus Scherak. SP-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner wollte erkennen, dass die Tür zur „anlassloser Massenüberwachung“ aufgestoßen werde. Der Freiheitliche Christian Ries bemängelte zu vage Formulierungen bei der Durchsuchungsanordnung.

Erfolgreicher war die Opposition bei einer Cybersicherheitsnovelle, die sie abwehren konnte, da für einen Beschluss eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig gewesen wäre. Vorgesehen war eine Cybersicherheitsbehörde im Innenministerium, die unter anderem die Meldung sowie Behandlung von Sicherheitsvorfällen übernehmen und sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene für den Informationsaustausch zuständig sein sollte. Alle Oppositionsfraktionen kritisierten diese Konstruktion. (APA)