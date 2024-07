Wie die kleinen Parteien um Wählerstimmen buhlen

Die Liberaldemokraten und die Scottish Nationalist Party liefern sich bei den Parlamentswahlen ein Duell um Platz drei. Aufgrund des britischen Wahlrechts haben es kleinere Parteien im Vereinigten Königreich jedoch schwer.

Ed Davey hat in diesem Wahlkampf wenig ausgelassen: Der Chef der britischen Liberaldemokraten (Lib Dem) hat Bungee-Jumping von einem Kran im Seebad Eastbourne ausprobiert. In Cornwall ging er im eiskalten Wasser Surfen. Sogar vor Zumba-Klassen schreckte der 58-Jährige nicht zurück. Sir Davey will jede Chance nutzen, die derzeit viertgrößte Partei des Vereinigten Königreichs bei den anstehenden Parlamentswahlen wieder zu drittstärksten Kraft im Inselstaat zu machen.