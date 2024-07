Die USA müssen aufpassen: China hat die meiste KI-Patente

Erfinder aus China melden die meisten generativen Patente auf künstliche Intelligenz an, wie ein neuer Bericht einer UN-Agentur zeigt.

Laut dem „Patent Landscape Report“ der UN-Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) kamen zwischen 2014 und 2023 mehr als 38 000 GenAI-Patente aus China, sechsmal mehr, als von Erfindern in den Vereinigten Staaten angemeldet wurden, die an zweiter Stelle lagen. GenAI oder generative KI ermöglicht es Nutzern, Inhalte wie Text, Bilder, Musik oder Softwarecodes zu erstellen, die eine Reihe von Industrie- und Verbraucherprodukten antreiben, darunter Chatbots wie ChatGPT, Google Gemini oder Baidus Ernie.

„GenAI hat sich zu einer bahnbrechenden Technologie entwickelt, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und spielen, zu verändern“, sagte Daren Tang, Generaldirektor der WIPO. Seit der Einführung der tiefen neuronalen Netzwerkarchitektur im Jahr 2017, die heute ein Synonym für GenAI ist, ist die Zahl der GenAI-Patente laut WIPO-Bericht bis 2023 um mehr als 800 Prozent gestiegen. Der starke Anstieg der Patentierungsaktivitäten spiegelt die jüngsten technologischen Fortschritte und das Potenzial von GenAI wider.

Der Leiter der WIPO fügte hinzu, dass die Agentur durch die Analyse von Patentierungstrends und -daten hofft, allen ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wo diese sich schnell entwickelnde Technologie entwickelt wird und wohin sie sich bewegt. „Dies kann den politischen Entscheidungsträgern dabei helfen, die Entwicklung von GenAI zu unserem gemeinsamen Nutzen zu gestalten und sicherzustellen, dass wir den Menschen weiterhin in den Mittelpunkt unserer Innovations- und Kreativitätsökosysteme stellen“, sagte er.

China voran

Dem Bericht zufolge machen GenAI-Patente derzeit sechs Prozent aller KI-Patente weltweit aus. Zu den zehn größten Anmeldern gehören Tencent (2.074 Erfindungen), Ping An Insurance (1.564), Baidu (1.234), Chinese Academy of Sciences (607), IBM (601), Alibaba Group (571), Samsung Electronics (468), Alphabet (443), ByteDance (418) und Microsoft (377).

Was den Standort betrifft, so lag China (38 210 Erfindungen) an der Spitze und ließ die USA (6 276 Erfindungen), die Republik Korea (4 155), Japan (3 409) und Indien (1 350) weit hinter sich.

Bei den GenAI-Patenten dominieren Bild- und Videodaten (17.996 Erfindungen), gefolgt von Text (13.494) und Sprache oder Musik (13.480).

GenAI-Patente, die auf Molekülen, Genen und Proteinen basierende Daten verwenden, wuchsen schnell (1 494 Erfindungen seit 2014), mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 78 Prozent in den letzten fünf Jahren. (Ag./Red.)