„Es geht um die Lebensqualität der Wiener:innen“

Michael Strebl, Vorsitzender der Wien-Energie-Geschäftsführung, gibt einen Einblick in das Rekordinvestitionsprogramm von Österreichs größtem regionalem Energieanbieter.

Klimakrise, Energiepreiskrise, Ver­sorgungssicherheit. Energieanbieter stehen vor großen Herausforderungen. Welche Pläne hat Wien Energie, um diesen zu begegnen?

Michael Strebl: Die Energiebranche ist in starker Bewegung und auch die kommenden Jahre werden von Veränderung geprägt sein. Wien Energie trägt die Verantwortung, alle Wiener:innen sicher mit Energie zu versorgen. Deshalb haben wir schon vor mehreren Jahren einen konkreten Fahrplan aufgestellt, wie wir bis 2040 unabhängig von Erdgas werden. Wir arbeiten mit aller Kraft an der Wärme­wende und der Umstellung der Fernwärme auf klimaneutrale Quellen. Um die Stromwende zu schaffen, setzen wir massiv auf den Ausbau von Fotovoltaik, Wind- und Wasserkraft. Und auch bei der Mobilitätswende arbeiten wir aktiv mit und bauen konsequent die Ladeinfrastruktur in Wien aus.

Wien Energie hat ein Rekordinvestitionsprogramm angekündigt. Wie setzt sich dieses zusammen?

Wien Energie investiert in den kommenden fünf Jahren 2,6 Milliarden Euro. Das ist so viel, wie nie zuvor! Unsere Investitionen sind entscheidend, um die Energiewende zu schaffen und eine unabhängige und sichere Versorgung zu gewährleisten. Es geht um nicht weniger, als die Lebensqualität der Wiener:innen zu erhalten.

Mit unseren Investitionen in den kommenden fünf Jahren setzen wir unseren Klimafahrplan in großen Schritten weiter um. Ein großer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung. Rund eine Milliarde Euro nehmen wir dafür in die Hand. Wir errichten zahlreiche Solarkraftwerke in und um Wien und beginnen etwa im Herbst mit dem Bau eines weiteren Windparks.

Auch an der Wärmewende arbeiten wir mit Hochdruck. Wir errichten aktuell eine neue Großwärmepumpe bei der Spittelau. Dort nutzen wir künftig die Abwärme aus der Rauchgasreinigung, um Fernwärme für 16.000 Haushalte zu erzeugen. In dieses Projekt investieren wir rund 40 Millionen Euro.

Neben der Wärmeerzeugung gewinnt auch klimafreundliche Kühlung immer mehr an Bedeutung: Erst kürzlich haben wir den „Fernkälte-Ring“ um die Wiener Innenstadt geschlossen – das heißt, wir können nun Schritt für Schritt das Stadtzentrum mit Fernkälte versorgen. Die Fernkälte ist ein schönes Beispiel, wie wir mit unseren Investitionen direkt für mehr Lebensqualität sorgen: Dank Fernkälte können Wiener:innen auch in Hitzesommern in immer mehr Gebäuden, wie etwa Unis oder Museen, bei angenehmen Temperaturen verweilen.

Die Krisen der letzten Jahre haben sich auch auf die Energie­preise ausgewirkt. Wie unterstützt Wien Energie die eigenen ­Kund:innen?

Wir investieren jeden Euro, den wir zur Verfügung haben, in den besten Kund:innenpreis, in die Versorgungssicherheit und die Energiewende. Nur so können wir sicherstellen, dass bei unseren ­Kund:innen auch in Zukunft sicher, leistbar und nachhaltig die Lichter angehen und die Wohnungen warm sind.

Wir haben schon im Vorjahr unsere Energiepreise deutlich senken und damit für Entlastung unserer Kund:innen sorgen können. Und auch in diesem Jahr sinken die Strom- und Gaspreise für unsere Kund:innen weiter. Im Sommer kommen die günstigen Marktentwicklungen auch direkt bei unseren Kund:innen an. Und zwar automatisch, die Kund:innen müssen dafür nichts tun.

Zusätzlich schnüren wir aktuell ein Stromangebot für alle, die noch mehr sparen wollen. Wer sich im Sommer für ein Jahr an Wien Energie bindet, wird von günstigeren Strompreisen profitieren. In den kommenden Wochen werden wir breitenwirksam über unser Sommerangebot informieren.

Wie kann sich Wien vor solchen Preis- und Versorgungskrisen, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, für die Zukunft rüsten?

Oberste Priorität hat für uns immer die sichere Energieversorgung Wiens. Klar ist: Um unabhängig zu werden und stabile Preise anbieten zu können, müssen wir raus aus russischem Erdgas. Das schaffen wir in einem ersten Schritt dadurch, unsere Gasbeschaffung auf breitere Beine zu stellen. Hier konnten wir schon im Vorjahr große Schritte machen und arbeiten auch weiter mit Hochdruck daran. Langfristig müssen wir unser Energiesystem umbauen und gänzlich aus den fossilen Energieträgern aussteigen.

Das gelingt uns nur mit so großen Investitionsprogrammen wie jenem, dass wir in den nächsten Jahren umsetzen. Unsere Klimaschutzprojekte sind die Grundlage dafür, eine leistbare, nachhaltige und sichere Energieversorgung der Wiener:innen sicherzustellen. Unsere Investitionen sichern außerdem nicht nur die Energie für alle Wiener:innen, wir sichern damit auch zigtausende Arbeitsplätze und tragen zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort bei.

Investitionen Wien Energie investiert von 2024 bis 2029 insgesamt 2,6 Milliarden Euro: Rund 1000 Millionen Euro in Sonnen-, Wind- und Wasserkraft

in Sonnen-, Wind- und Wasserkraft Rund 800 Millionen Euro in erneuerbare Wärmeerzeugung und Kreislaufwirtschaft

in erneuerbare Wärmeerzeugung und Kreislaufwirtschaft Rund 260 Millionen Euro in den Ausbau der Fernwärme, Fernkälte und in dezentrale Erzeugung

Euro in den Ausbau der Fernwärme, Fernkälte und in dezentrale Erzeugung Rund 260 Millionen Euro in Digitalisierung, Innovation, E-Mobilität und Telekommunikation

Euro in Digitalisierung, Innovation, E-Mobilität und Telekommunikation Rund 320 Millionen Euro in Versorgungssicherheit

Unternehmen Wien Energie versorgt zwei Millionen Menschen und 230.000 Gewerbe- und Industrieanlagen zuverlässig mit Energie. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt aus Kraft-Wärme-Kopplung, Abfallverwertung und erneuerbarer Energie wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft sowie Biomasse. Wien Energie baut den Anteil erneuerbarer Energieträger massiv aus und leistet einen aktiven Beitrag am Weg zur Klimaneutralität 2040.

