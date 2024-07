Gadgets für draußen

Von Tolino bis zum Fliegenwedler: Diese Gadgets sorgen im Sommer für Unterhaltung und Entspannung.

Was kann der Tolino Vision Color (siehe oben)? Mit auch bei Sonnenlicht angenehm lesbarem Display, geringem Gewicht und wochenlanger Akkulaufzeit haben E-Reader längst einen festen Platz im Urlaubsgepäck vieler Leseratten gesichert. Dass sie nur Schwarz-Weiß darstellen können, wird bei Büchern in Kauf genommen. Der Tolino Vision Color macht nun Schluss mit dieser Einschränkung. Mit über 4000 Farben zeigt er auch Kinderbücher, Comics, illustrierte Sachbücher und die Cover regulärer Bücher so, wie sie gedacht sind. Als Zubehör erhältlich ist Tolino Stylus, mit dem man Notizen hinzufügen kann. Wer diese Option nicht benötigt, kann auch den günstigeren Tolino Shine Color wählen. Beide E-Reader können über Bluetooth Hörbücher wiedergeben. Preise: Vision Color: 200 Euro, Shine Color 150 Euro, Stylus 70 Euro. tolino.de

Pünktlich zum Sommer bringt Sonos seinen ersten Kopfhörer heraus. MIt Noise Cancelling und Bluetooth, aber ohne Wlan und Sonos-Integration. Preis: 500 Euro Beigestellt

Energieautark. Die revolt Solar-Powerbank PB-90.s lädt nicht nur Mobilgeräte, sondern dank Solarpanel auch sich selbst. Bei Bedarf dient sie auch als Taschenlampe. Preis: 45 Euro. Beigestellt

Ungestört. Essen im Freien ohne lästige Fliegen oder Wespen. Das verspricht der Fliegenwedler von Tchibo/Eduscho. Die weichen Flügel haben einen schimmernden Aufdruck für zusätzlichen Abwehreffekt. Preis: 10 Euro. Beigestellt

Partykracher. Mit satten 20 Watt und acht verschiedenen Licht-effekten bringt die PA-Bluetooth-Boombox von Auvisio jede Gartenparty auf Touren. Das Gehäuse ist wasserfest. Preis: 80 Euro. Beigestellt