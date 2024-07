Sie dürfen alles. Die Frage ist nur, ob es auch klug ist.

Im Jahre 2018 stellte Ralf Rangnick, damals Trainer und Sportdirektor bei RB Leipzig, klar: „Der Fußball kann grundsätzlich viel zusammenbringen, auch Themen einen, die sonst schwierig zu vereinen sind. Dazu muss der Fußball aber versuchen, sich aus politischen Positionen heraus zu halten. Fußball sollte sich weiterhin dieser Funktion bewusst sein. Dazu gehört, eine unpolitische Rolle einzunehmen.“

Offenbar ist in der Zwischenzeit einiges passiert. Nun meinte Ralf Rangnick nach erfolgreich absolvierter Gruppenphase in der „ZiB2“: „Wir leben in einer so bewegten Zeit, in der man nicht mehr sagen kann, das eine ist Sport und das andere Politik, und die zwei Dinge haben nichts miteinander zu tun. Ich bleibe dabei: Gerade auf diesem rechten Auge müssen wir sehr, sehr wachsam sein.“

Überhaupt ohne danach gefragt zu werden, äußerte sich Michael Gregoritsch nach dem Spiel gegen die Türkei zur politischen Lage in Österreich: „Ich glaube, dass wir uns ganz weit von rechtem Gedankengut entfernen sollten.“ Dass der zweifache türkische Torschütze, Merih Demiral, auf dem Feld den rechtsradikalen Wolfsgruß zeigte, dürfte ihm entgangen sein.

Dürfen sich Fußballer politisch äußern? Sie dürfen alles. Die Frage ist nur, ob das auch klug ist. Die Nationalmannschaft, deren Repräsentanten sie sind, ist die Nationalmannschaft aller Österreicher. Also auch jener, die „rechts“ stehen, der Anhänger der FPÖ, der ÖVP und wenn man das Koordinatensystem der Französischen Revolution zu Grunde legt auch jener der Neos.

Das Ganze stiftet eher Unfrieden. Und wie im Falle von Kylian Mbappé und Marcus Thuram gesehen: Es bringt auch nichts. Der Rassemblement National gewann die nachfolgende Wahl haushoch.

Wobei für Rangnick unter „rechts“ doch ausschließlich die FPÖ (und die AfD) firmieren dürfte. Mit ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer spielte er vor EM-Beginn im Bundeskanzleramt Tischfußball, abgelichtet vom Bundeskanzleramtsfotografen. In die Kabine durfte der Kanzler dann auch. Und Gregoritsch spielt hauptberuflich beim SC Freiburg: Dort gehört der Kampf gegen „rechts“ gewissermaßen zum guten Ton.