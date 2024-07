LOISIUM-Fahrradtour

Durch die Weinregion Kamptal

Erleben Sie das Kamptal in all seiner Schönheit auf einer exklusiven Radtour. Die LOISIUM BikeWelt in Langenlois bietet alles was das Herz begehrt. Gemeinsam mit BikeWelt Manager Michael erkunden Sie die atemberaubende Landschaft rund um das LOISIUM und genießen bei der anschließenden Winzerjause die Köstlichkeiten der Region.

GEWINNEN SIE 2 PLÄTZE! Exklusiver LOISIUM BikeDay

Samstag, 31. August 2024, 10 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden)

LOISIUM BikeWelt

3550 Langenlois Detailinformationen zum Angebot finden Sie direkt unter www.loisium.com/bike