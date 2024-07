Sauerrahmschmarrn mit Marillenkompott

Ein Rezept aus der süßen Küche der Bad Ischler Konditorei Zauner.

Zutaten für 2 Portionen

250 ml Sauerrahm

200 ml Obers

abgeriebene Schale von 1/2 Biozitrone

Mark von 1 Vanilleschote

100 g Mehl

2 Eier

50 g Kristallzucker

Butterschmalz zum Braten



Kompott:

400 g Marillen

80 g Zucker

250 ml trockener Weißwein

Saft von 1 Zitrone

1/2 Zimtstange

1/2 Vanilleschote

Zubereitung

Marillen in kochendem Wasser blanchieren, halbieren, entkernen. Zucker in einer Kasserolle zu hellem Karamell schmelzen, mit Weißwein ablöschen. Zitronensaft, Zimtstange und Vanilleschote dazugeben, aufkochen lassen. Marillenstücke beigeben, leicht weiterköcheln, bis die Früchte weich sind. Gewürze entfernen, erkalten lassen. Sauerrahm, Obers, Zitronenabrieb, Vanillemark und Mehl zu einem glatten Teig verrühren. Eier trennen, Dotter zur Rahmmasse geben. Eiklar mit Kristallzucker aufschlagen, unter die Masse heben. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen, Schmarrnmasse eingießen, bei mittlerer Hitze backen. Wenn die Unterseite goldbraun ist, Schmarrn in vier Teile zerteilen, die Viertel jeweils in der Pfanne wenden. Bei geschlossenem Deckel langsam fertig backen. Sauerrahmschmarrn in etwas größere Polster zerteilen. Auf Tellern anrichten, mit etwas Staubzucker bestreuen, mit Marillenkompott servieren.