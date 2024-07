Kühe verletzen Landwirt in Salzburg schwer

Der Mann schwebt nicht in Lebensgefahr.

Unter den Tieren soll es zu einer Unruhe gekommen sein. Als der Mann dazwischen ging, wurde er verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht.

Nur wenige Tage nach einem tödlichen Zwischenfall mit Kühen auf einer Alm im Salzburger Pongau ist es am Mittwochabend im Krimmler Achtental (Pinzgau) erneut zu einem schweren Unfall mit Rindern gekommen. Dabei ist der Landwirt schwer verletzt worden, sagte Rot-Kreuz-Sprecherin Roberta Thanner. Der Bauer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Lebensgefahr bestand ihren Angaben zufolge nicht.

Über den Hergang des Unfalls ist nur wenig bekannt. Offenbar war es zwischen den Kühen zu einer Unruhe gekommen. Als der Landwirt dazwischengehen wollte, wurde er von den Tieren verletzt. Auch der Polizei lagen Donnerstagvormittag noch keine näheren Informationen vor.

Am Mittwoch vor einer Woche ist eine 40-jährige Einheimische im Schlossalm-Gebiet (Gemeinde Bad Hofgastein) von einer Kuhherde getötet worden. Die Frau war am Nachmittag ihres Geburtstags mit ihren beiden Töchtern (20 bzw. 23 Jahre) und zwei kleinen Hunden wandern, als sie von den Tieren attackiert wurden. Den beiden Töchtern gelang es noch, sich trotz Verletzungen aus der Herde in Sicherheit zu bringen. Sie erlitten einen Schock. Die Mutter konnte nicht mehr entkommen. Die Kühe wurde erst vom eintreffenden Rettungshubschrauber vertrieben. (APA)