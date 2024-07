Haydnregion Niederösterreich

„Haydns Kopf“

Am 1. Juni 1809 wird Joseph Haydn in Wien beigesetzt. Joseph Karl Rosenbaum beschließt, sich dessen Kopf anzueignen um zu überprüfen, ob sich das Genie tatsächlich in der Schläfenregion lokalisieren lässt. Diesem skurrilen Kriminalfall geht Schauspielstar Karl Markovics gemeinsam mit dem renommierten „Artel Quartett“ auf den Grund.

Donnerstag, 15. August 2024, 19 Uhr

2471 Rohrau, Pfarrkirche Detailinformationen zur Aufführung finden Sie direkt unter www.haydnregion-noe.at