Wie Kinder und Erwachsene Sprachen erlernen

Wer als Erwachsener eine neue Sprache erlernen möchte, der sollte einige Dinge beachten – und auch über sich selbst lernen, sagen Experten.

Was war Ihr erstes Wort? Und das Ihrer Kinder? Wenn der eigene Nachwuchs die ersten Silben aneinanderreiht, dann schlagen Elternherzen höher. Aber die Sprachentwicklung beginnt schon viel früher, erklärt Katharina Brizić, Professorin für Mehrsprachigkeitsforschung an der Universität Freiburg: „Ab der Geburt können Kinder Sprache von anderen Lauten unterscheiden. Mit sechs Monaten können sie erkennen, wo ein Satz aufhört und der andere beginnt. Mit sieben Monaten erkennen Sie Fehler, in der Satzstellung beispielsweise. Die Sprachentwicklung von Kindern ist unglaublich stark.“

Sprache braucht Zeit

Sprung, ein paar Jahr(zehnt)e in die Zukunft: Wer sich als Erwachsener schon einmal an einer Fremdsprache versucht hat, mühsam stammelnd die ersten Sätze formuliert und fleißig Vokabel paukt, der wird sich nach dieser Entwicklung sehnen – was ist passiert? Wieso lernt es sich nicht mehr so mühelos wie in der Kindheit?