Ein gefährlicher Präzedenzfall

Warum müssen Rechtsanwälte „weitgehende Beschränkungen“ ihrer Meinungsfreiheit hinnehmen?

Ein Herr im weißen Bademantel betritt das Separee. Die Dame trägt Strapse, eine venezianische Maske und lächelt wissend, während er ihren Oberschenkel tätschelt und vor laufender Kamera erklärt, dass sich viele seiner KlientInnen im Rotlicht bewegen würden, und wie sehr Corona der Branche zugesetzt hätte.

Dieser frivole Fernsehbeitrag im TV-Programm von ATV hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst – in der Kollegenschaft, denn der erwähnte Herr ist Rechtsanwalt. Seine Kammer schreitet ein: Dieses Auftreten sei mit der Standesehre unvereinbar, der Anwalt wird zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt. Er fühlt sich in seinem in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention verbrieften Grundrecht auf Meinungsfreiheit verletzt und ruft den Obersten Gerichtshof an – das oberste Disziplinargericht der österreichischen Rechtsanwälte. Die Beschwerde wird abgewiesen: „Bleibt unter dem Aspekt des Artikel 10 Absatz 2 MRK anzumerken, dass Rechtsanwälte aufgrund ihrer Funktion im Rechtsstaat auch weitergehende Beschränkungen der Meinungsäußerungen hinzunehmen haben“, heißt es u. a. in der Entscheidung.

Knigge für Rechtsanwälte?

Sie wird im allgemein zugänglichen Rechtsinformationssystem (20 Ds 5/22y) veröffentlicht, wodurch der Fall in eine öffentliche Diskussion gerät: „Rechtsanwälte sind doch auch nur Menschen!“, heißt es in Leserpostings. Der Verband der SexarbeiterInnen meldet sich zu Wort und verwehrt sich dagegen, legale Prostitution zu verunglimpfen.

Die Frage, ob es einen eigenen Knigge für Rechtsanwälte geben sollte, kann durchaus kontrovers diskutiert werden. Gemeinhin gilt, dass die Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung immer schon ein Gradmesser für den Stellenwert der gesellschaftlichen und politischen Freiheit im Allgemeinen gewesen ist. Aber man kann natürlich damit leben, sich als Anwalt nicht im Bademantel zeigen zu dürfen.

Weitaus problematischer wird es aber, wenn die zitierte oberstgerichtliche Entscheidung, wonach Rechtsanwälte eine Einschränkung ihres Rechtes auf freie Meinungsäußerung hinzunehmen hätten, dafür herangezogen wird, um öffentliche Meinungsäußerungen zu politischen Themen disziplinär zu verfolgen – freie Meinungsäußerungen wohlgemerkt, die absolut im Einklang mit der Verfassung stehen.

Der konkrete Inhalt von Disziplinarverfahren ist aufgrund der Verschwiegenheitsverpflichtung einer Kontrolle durch die Öffentlichkeit entzogen – auch das ist hochproblematisch. Mit gutem Grund sieht die österreichische Verfassung vor, dass alle Gerichtsverfahren öffentlich sind.

Offenbar wurde hier ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen: Gefährlich für die Demokratie, den Rechtsstaat und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Denn die Funktion des Rechtsanwalts im Rechtsstaat kann niemals darin bestehen, bei kritischen Äußerungen Zurückhaltung zu üben. Sondern im Gegenteil darin, Missstände aufzuzeigen und sich ohne Scheu zu Wort zu melden.

Anwälte standen immer schon an der Spitze großer Bürgerrechtsbewegungen, kämpften für die Rechte der Benachteiligten und scheuten auch nicht vor Kritik an der Justiz zurück, welche nicht unfehlbar ist. Gerade diese noble Tradition eines Wächters des Rechtsstaates ist es, welcher Ehre und Ansehen des Anwaltsstandes ausmacht und ihn auszeichnet.

Astrid Wagner (geboren 1963) ist Rechtsanwältin, Strafverteidigerin

und Autorin. Sie hat u. a. Josef Fritzl vertreten.

