Hollywood-Star Eva Marie Saint wird 100

Am 4. Juli 1924 ist sie geboren, sie drehte an der Seite von Elizabeth Taylor, Paul Newman und Tom Hanks. Berühmt wurde sie mit ihrer Rolle in einem Hitchcock-Film.

Sie ist einer der letzte Star aus Hollywoods goldener Ära, am Donnerstag feiert sie ihren 100. Geburtstag: Eva Marie Saint, übrigens auch älteste lebende Oscar-Gewinnerin. Die goldene Statue hat sie gleich für ihre erste Filmrolle bekommen, als Edie Doyle im Film „Die Faust im Nacken“ (Orginaltitel: On the Waterfront), 1954. Hochschwanger hat sie damals den Oscar entgegengenommen. „Ich könnte das Kind hier kriegen“, hat sie gesagt und die Statuette im Arm gewogen. Zwei Tage später nur kam ihr Sohn zur Welt.

Die Auszeichnung und der Erfolg des Streifens hat den Grundstein für ihre Karriere gelegt. Sie drehte an der Seite von Elizabeth Taylor, Paul Newman und Tom Hanks. Ihre berühmteste Rolle war die der Eva Kendall in Alfred Hitchcocks „North by Northwest“. In dem Thriller muss ein harmloser Werbefachmann wegen der Verwechslung mit einem Agenten fliehen, Kendall gewährt dem Verfolgten Unterschlupf im Zugabteil – der Beginn einer Affäre. Anscheinend ist Hitchcock damals mit Saint in New York gewesen, um gemeinsam Kendalls Kleider auszusuchen. Sie war 35 Jahre alt.

Marlon Brando und Eva Marie Saint am Filmset von „On The Waterfront“, 1954. IMAGO/JT Vintage Eva Marie Saint bei den Oscars 2018. Aaron Poole/Imago Ihre berühmteste Rolle: Als Eva Kendall im Film „North by Northwest“, 1959. Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de Hier am Set mit Cary Grant. Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Der Glamour war weniger wichtig

Weil sie das Familienleben dem Glamour vorzog, hat sie ihr berufliches Potential aber nie ganz ausgeschöpft. Ab den Siebzigerjahren hat man sie primär im Fernsehen gesehen, einen Ausflug auf die Kino-Leinwand unternahm sie noch einmal 2005, für den Western „Don‘t Come Knocking“, bevor sie sich 2014 mit einer Nebenrolle in „Winter‘s Tale“ entgültig vom Film verabschiedete – nach einer fast 70-jährigen Karriere. (red.)