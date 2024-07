US-Börsen markieren neue Allzeithochs

Die Hoffnungen auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum treibt die Börsen in den USA auf ein Allzeithoch. Wieso das so ist.

An den Börsen ist schon wieder etwas passiert: Sie haben erneut frische Allzeithochs erreicht. Zwar bleiben die US-Börsen am heutigen Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen, doch noch am Mittwoch setzten sie trotz eines verkürzten Handels zu neuen Rekorden an. Der Technologieindex Nasdaq und auch der breiter gefasste S&P 500 gingen mit 18.188 und 5537 Punkten aus dem Handel – so hohe Zählerstände hatten sie zuvor noch nie erreicht. Kaum zu glauben: Noch am Jahresanfang stand der Techindex Nasdaq bei rund 14.700 Punkten, das Plus liegt seither bei 23 Prozent. Und auch der S&P 500 hat seit Jänner einen Anstieg von 17 Prozent gesehen.

Grund für die Euphorie: Die US-Wirtschaft scheint sich abzuschwächen. Auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg zuletzt stärker an als erwartet, während die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor weniger zunahm als gedacht. Das mag kurios anmuten, aber die Anleger hoffen, dass die Zinsen in den USA nun bald sinken werden. Der Leitzinssatz liegt nämlich nach wie vor in einer Spanne zwischen 5,25 bis 5,5 Prozent.

Was ist mit der Inflation?

Die Finanzmärkte waren schon zu Jahresbeginn von Zinssenkungen ausgegangen, doch die Inflationsraten in den USA hielten sich hartnäckig hoch, weshalb sich die Zentralbank Federal Reserve mit einer geldpolitischen Lockerung zurückhielt. Doch wie veröffentliche Juni-Protokolle der US-Notenbank vom Mittwochabend zeigen, scheint der Preisdruck in den USA nachzulassen. Allerdings sei eine Zinswende noch nicht gerechtfertigt, heißt es darin ebenso. Doch gibt es im Gremium der Notenbank keine Einigkeit: Vier Vertreter erwarten keine entsprechenden Maßnahmen, doppelt so viele rechnen hingegen mit zwei Senkungen in diesem Jahr. Der Mittelwert der Erwartungen liegt bei einer Senkung. Für das kommende Jahr liegt dieser jedoch bei vier Senkungen, das ist mehr als zuvor geschätzt.

Auch in Japan legen die Kurse zu

Spekulationen auf sinkende US-Zinsen haben auch der japanischen Börse am Donnerstag Rückenwind verliehen. Der breiter gefasste Topix markierte mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 2898,47 Zähler ebenfalls ein neues Rekordhoch – damit übertraf er seinen bisherigen Höchststand vom Dezember 1989. Gefragt waren vor allem Aktien aus dem Auto- und Bankensektor. „Anleger haben japanische Aktien zu Beginn des Jahres verkauft, weil japanische Unternehmen konservative Ausblicke gegeben haben. Angesichts der Anzeichen für eine Konjunkturerholung rechnen sie jedoch mit besseren Ausblicken im weiteren Jahresverlauf“, sagt Yugo Tsuboi vom Finanzdienstleister Daiwa Securities. (ag/nst)