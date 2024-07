Die Schiitenmiliz reagiert damit auf den Tod eines ranghohen Kommandanten durch einen israelischen Luftangriff.

Die libanesische Hisbollah gab am Donnerstag bekannt, mehr als 200 Raketen auf fünf israelische Militärposten gefeuert zu haben. Damit reagiere man auf die Tötung eines ranghohen Feldkommandant der Hisbollah-Miliz bei einem israelischen Angriff im Südlibanon. Der Kommandant soll für einen Teil des Hisbollah-Einsatzes entlang der Grenze zu Israel verantwortlich gewesen sein. Dort kommt es seit Oktober immer wieder zu Scharmützeln zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah. Nach israelischen Angaben war er einer der „bedeutendsten Hisbollah-Terroristen im Südlibanon“.

Israel und die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah liefern sich seit Beginn des Gaza-Kriegs nahezu täglich Gefechte. Zuletzt nahm deren Intensität deutlich zu. Auf beiden Seiten gab es Tote. Es wird befürchtet, dass sich der Konflikt ausweiten könnte. Israel will, dass sich die Hisbollah hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht - so wie es eine UN-Resolution vorsieht. Die vom Iran unterstützte Miliz will mit ihrem Beschuss wiederum erst aufhören, wenn es einen Waffenstillstand im Gazastreifen gibt.