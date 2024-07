Lebensmittelspenden in Österreich ab August steuerbefreit

Die Maßnahme soll gegen die Lebensmittelverschwendung wirksam werden.

Der Nationalrat hat am Mittwoch die Steuerbefreiung für Lebensmittelspenden und nichtalkoholische Getränke an mildtätige Einrichtungen beschlossen. Die Maßnahme tritt vorgezogen bereits zum 1. August 2024 in Kraft. „Weil die bisherige steuerliche Regelung dazu führt, dass kostbare und hochwertige Lebensmittel nicht an karitative Einrichtungen gespendet werden, ändern wir das“, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Karitative Einrichtungen, die stark auf Spenden von Supermärkten angewiesen sind, können laut einer Aussendung des Finanzministeriums durch diese Regeländerung effektiver unterstützt werden. Bisher waren Supermärkte oft durch umsatzsteuerliche Belastungen gehindert, Lebensmittel zu spenden, da auch für geschenkte Waren Steuern fällig wurden. „Diese neue Regelung erleichtert es, Lebensmittel dort einzusetzen, wo sie am meisten benötigt werden: bei der Versorgung bedürftiger Menschen“, hieß es. (APA)