Haben Sie auch eine Lieblingstasse?

Am Herd

Ich habe im Büro eine neue Lieblingstasse. Davor habe ich monatelang mit einem Kollegen um ein oranges Häferl gekämpft, wer zuerst kam, trank zuerst, es ging fifty-fifty aus.

Mit Büroküchen ist das ja so eine Sache. Irgendwer kauft am Anfang ein Set Teller und Tassen, Gläser und Besteck, vielleicht auch zwei, drei blitzblanke Töpfe, das schaut alles sehr adrett aus in den Schränken, aber dabei bleibt es nicht. Manches geht zu Bruch. Manches kriegt Schrammen. Anderes wird ersetzt. Einiges kommt aber auch dazu, Plastikdosen und Essstäbchen aus Holz und leere Senfgläser, vor allem aber: Kaffeehäferln. Irgendwer hat immer überzählige Kaffeehäferln zu Hause und nimmt sie dann mit ins Büro.

In der „Presse“ hat sich im Lauf der Zeit so einiges angesammelt, es gibt Pfandbecher vom Christkindlmarkt, Marketingzeug von Möbelketten, es gibt Häferln mit Sprüchen drauf und mit Strichmännchen und rosa Schweinchen oder Kaulquappen. Wobei ich nicht sicher bin, ob das wirklich Kaulquappen sind. Auf einer Tasse ist Luther abgebildet mit dem Zitat: „Man dient Gott auch durch Nichtstun“, eine wünscht „Good Luck“, eine lobt „Top Job“, und eine sagt: „So gut sieht man nur mit 50 aus.“ Die hat wohl jemand weggegeben, als er 51 geworden ist.

Manche Häferln wandern langsam nach hinten, wo sie dezent verstauben. Aber es gibt welche, die sind begehrt. Monatelang habe ich mit einer unbekannten Kollegin oder einem Kollegen um die orange Tasse gekämpft, wer zuerst kam, trank zuerst, es ging ziemlich fifty-fifty aus, allerdings ist diese Tasse seit Längerem verschwunden. Hat der Kollege, des Wettlaufs müde, sie dem Büroküchenkreislauf entzogen, wäscht sie von Hand ab und stellt sie gleich wieder zurück auf den Schreibtisch? Oder ist sie ihm hinuntergefallen?