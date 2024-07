Nachdem der türkische Nationalspieler Merih Demiral beim Spiel gegen Österreich den Wolfsgruß gezeigt hatte, bestellt das deutsche Außenamt den türkischen Botschafter ein, um den Vorfall zu thematisieren.

Der sogenannte Wolfsgruß des türkischen Fußball-Nationalspielers Merih Demiral bei der Europameisterschaft in Deutschland zieht weitere diplomatische Kreise. Der türkische Botschafter in Berlin wurde am Donnerstag in das Auswärtige Amt einbestellt, um den Vorfall zu thematisieren, wie eine Ministeriumssprecherin in Berlin mitteilte. Am Mittwoch war bereits der deutsche Botschafter in Ankara einbestellt worden. Die türkische Regierung wirft Deutschland in dem Fall „Fremdenfeindlichkeit“ vor.

Zudem will der türkische Präsident nun für das Viertelfinalspiel Türkei gegen die Niederlande nach Deutschland reisen, um sich das Spiel im Stadion anzuschauen und der Nationalmannschaft den Rücken zu stärken. Erdogan sagte dafür seine geplante Reise nach Aserbaidschan ab, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Demiral hatte im Achtelfinalspiel der Türkei gegen Österreich nach einem Tor den „Wolfgruß“ mit seinen Händen gezeigt. „Graue Wölfe“ ist eine Bezeichnung für die „Ülkücü“-Bewegung. Ihr Symbol ist der graue Wolf. Die Bewegung wurde in den 1960er-Jahren von Alparslan Türkeş gegründet und steht für eine rassistisch-nationalistische Ideologie, die von der historischen und moralischen Überlegenheit der Turkvölker ausgeht und Abweichungen davon diskriminiert. In Deutschland werden 18.500 Mitgliedern gezählt, womit die Gruppe die größte rechtsextreme Organisation ist.

Wolfsgruß in Deutschland nicht verboten

Der Wolfsgruß ist in Deutschland nicht verboten, wird aber vom Verfassungsschutz beobachtet. „Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen“, schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf der Plattform X gleichwohl. „Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel.“ Sie forderte den europäischen Fußballverband Uefa auf, den Fall zu untersuchen und Sanktionen zu prüfen, was dieser zusagte.

Die Türkei setzte sich am Dienstag in Leipzig gegen Österreich mit 2:1 durch und steht am Samstag im Viertelfinale gegen die Niederlande in Berlin. Demiral schoss gegen Österreich beide Tore. Ihm könnte nun eine Sperre für das Viertelfinale drohen. (Reuters)