Lokalkritik: Authentisch jemenitische Küche im Bab Al Yemen

In der Troststraße in Wien-Favoriten kann man jemenitisch essen gehen. Jana Madzigon

In den Urlaub hinfahren ist derzeit ja eher keine Option, aber wer jemenitische Küche sehr authentisch erleben will, wird im Bab Al Yemen in Favoriten wohl fündig werden.

Vom Jemen ist derzeit ja vor allem wegen des Bürgerkriegs und der Angriffe der Houthi auf Handelsschiffe im Golf von Aden zu hören. Wer denkt da schon an die Küche des Landes im Süden der Arabischen Halbinsel? Nun, wer diesen Aspekt des Jemen kennenlernen will, kann das trotzdem – auf der Troststraße in Wien Favoriten, wo bis vor Kurzem noch im Wirtshaus zum Nepomuk wienerische Küche serviert wurde, ist das Bab Al Yemen eingezogen.