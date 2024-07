Zwei Paare prügeln sich am Mount Everest um Foto-Platz

Ein Streit bricht auf dem höchsten Berg der Welt aus, als sich vier Personen um die beste Stelle für ein Erinnerungsfoto auf einer Aussichtsplattform streiten.

Auf dem Mount Everest ist ein Streit zwischen zwei chinesischen Paaren ausgebrochen. Ein Video zeigt zwei Männer, die sich am Boden liegend prügeln. Eine Frau versucht die Streitenden auseinander zu bringen. Eine zweite Frau tritt auf einen der am Boden liegenden Männer ein. Sicherheitskräfte mussten einschreiten. Der Grund des Streits, so berichten Augenzeugen: Die Pärchen stritten sich um den besten Platz für ein Erinnerungsfoto auf einer bekannten Aussichtsplattform.

Einheimische klagen seit Langem über den Touristenstrom auf den höchsten Berg der Welt. In der heurigen Hauptsaison im Frühling haben mehr als 570 Menschen den Gipfel erfolgreich bestiegen. Der Mount Everest befindet sich auf der Grenze zwischen Nepal und China im Himalaya und kann von beiden Seiten bezwungen werden. Wer dies tun will, muss eine kostenpflichtige Genehmigung im jeweiligen Land beantragen. In Nepal kostet diese 11.000 Dollar (10.134,51 Euro), in China noch mehr.

Immer wieder kommt es zu Staus, besonders in der sogenannten Todeszone auf mehr als 8000 Metern, wo der Sauerstoffgehalt besonders gering ist. Ein Grund dafür ist die hohe Anzahl von Bergsteigern, wobei viele von ihnen nicht über ausreichende Erfahrung verfügen, was zu Verzögerungen führt. Heuer starben bereits fünf Menschen bei ihrer Bergtour auf den Mount Everest. (red.)