Indiens Premier Modi besucht kommende Woche Österreich

Narendra Modi wird am 9. und 10. Juli nach Österreich reisen, bestätigt das Kanzleramt der „Presse“. Zuvor trifft sich der Chef der größten Demokratie der Welt mit Wladimir Putin in Moskau.

Der indische Premier Narendra Modi, der erst vor Kurzem in seinem Amt bestätigt worden war, besucht kommende Woche Österreich. Der Regierungschef der größten Demokratie der Welt wird sich von 9. bis 10. Juli in Wien aufhalten, sagte der außenpolitische Sonderberater des Bundeskanzlers, Peter Launsky-Tieffenthal der „Presse“. Es ist der erste Besuch eines indischen Premiers seit 41 Jahren. Zuletzt war Indira Gandhi 1983 nach Österreich 1983 gereist. Es ist zugleich auch die erste bilaterale Besuchsreise in der dritten Amtszeit Modis.

Davor besucht Modi von 8. bis 9. Juli den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Indien könne bei der Beilegung des Ukraine-Konflikts eine wichtige Rolle spielen, heißt es aus dem Kanzleramt. Das habe Bundeskanzler Karl Nehammer zuletzt auch beim Ukraine-Gipfel am Schweizer Bürgenstock hervorgehoben.

Putin will in Moskau mit Modi über die Vertiefung der bilateralen Beziehungen beider Länder und internationale Angelegenheiten beraten, hieß es aus dem Kreml. Der indische Premier hatte zuletzt die Teilnahme am diesjährigen Gipfel der Shanghai Organisation für Zusammenarbeit unter Ägide Russlands und Chinas abgesagt. Indien trägt die Sanktionen gegen Russland nicht mit und bezieht mehr Energie denn je zuvor aus dem Kriegsland.

2,7 Milliarden Euro Handelsvolumen

Indien und Österreich feiern heuer ein Jubiläum: Vor 75 Jahren haben die Staaten ihre diplomatischen Beziehungen aufgenommen. Mittlerweile ist Indien einer der größten Handelspartner Österreichs außerhalb der EU mit einem Handelsvolumen von 2,7 Milliarden Euro. Die österreichischen Direktinvestitionen in Indien beliefen sich Ende 2023 auf 733 Millionen Euro, umgekehrt investierten die Inder zuletzt 1,6 Milliarden Euro direkt in Österreich. Das 1,4-Milliarden-Einwohnerland verzeichnet mit rund acht Prozent eine der höchste Wirtschaftswachstumsraten der Welt.

Die bilaterale Kontaktdichte war zuletzt hoch. Wirtschaftsminister Martin Kocher besuchte im Februar Indien. 2023 war der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar das Neujahrskonzert in Wien, im Mai desselben Jahres unterzeichnete er in Stockholm mit seinem Amtskollegen Alexander Schallenberg ein Migrationsabkommen. (red.)