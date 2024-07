Thiem erhält keine Wildcard für Olympia in Paris

Dominic Thiem im Juni in Mallorca

Dominic Thiem wird bei den Sommerspielen in Paris fehlen, der ehemalige Roland-Garros-Finalist bekommt keine „Wild Card“.

Die Hoffnungen von Dominic Thiem auf eine Wildcard für das olympische Tennisturnier in Paris haben sich nicht erfüllt. Die zwei Wildcards für ehemalige Grand-Slam- und Olympiasieger im Männerbewerb gingen wie erwartet an den zweifachen britischen Olympiasieger Andy Murray und den Schweizer Stan Wawrinka. Das geht aus der offiziellen Nennliste hervor, die der Tennis-Weltverband (ITF) am Donnerstag veröffentlichte.

Das Sandplatzturnier von 27. Juli bis 4. August in Roland Garros hätte einer der letzten Höhepunkte in der Karriere von Thiem werden sollen. Der ehemalige US-Open-Sieger hat angekündigt, mit Saisonende seine Karriere zu beenden. Die Entscheidung zugunsten von Murray und Wawrinka fiel aufgrund ihrer höheren Anzahl an Olympia- und Grand-Slam-Titel. Damit ist Österreich im olympischen Tennisturnier nur durch Sebastian Ofner und Julia Grabher vertreten.