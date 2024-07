Der Sessel, der bei Kevin Costner auf der Veranda steht

Eine klassische US-amerikanische Möbel-Typologie: der „Adirondack-Chair“. Gesichtet auf der fiktiven „Yellowstone“-Ranch, auf dem Rasen hinterm MAK und überall dort, wo das „Draußen“ besonders schön und weit ist.

Wenn John Dutton etwas Wichtiges zu sagen hat, dann geht er üblicherweise zu einem Baum. Darunter stehen vier Sessel. Aus einfachen Holzlatten gezimmert. Und es gibt viel zu besprechen in der US-Serie „Yellowstone“, eine der erfolgreichsten der letzten Jahre. Schließlich ist auch in Montana die Welt im Umbruch. John Dutton, gespielt von Kevin Costner will das aber nicht so recht wahrhaben. Auch deshalb dauern seine Unterhaltungen nicht unbedingt lange. Zu tief sind die weltanschaulichen Gräben zwischen dem Rinderfarmer, später Gouverneur von Montana, und all jenen, von denen er sein Leben und seine Traditionen bedroht sieht. Kaum sitzen die Protagonisten, so will es das Skript, stehen sie auch schon wieder auf. Obwohl fürs schnelle Wiederaufstehen ist er wirklich nicht gemacht, der „Adirondack-Chair“, auf dem die Hauptdarsteller der Serie üblicherweise Platz nehmen. Eher ist das Möbelstück gemacht fürs lange und andächtige Schauen. Am besten in die Weite. Und das kann John Dutton auch ziemlich gut von seiner Veranda aus. Noch besser: mit einem Glas Whiskey in der Hand. Das kann man praktischerweise auch abstellen auf den typischen breiten Armlehnen des Outdoor-Sessels, der beinahe schon zur ikonischen Klischee-Vorstellung gehört, wie man denn so üblicherweise auf Holzveranden vor dem Haus sitzt und im Kopf ganz langsam das Leben, den Alltag und seine Sorgen verarbeitet.

Das Label Be Seaside bietet etwa auch Sitzfelle für seine „Adirondack“-Modelle an. CHRISTIAN BURMESTER

Lange Geschichte