Politik, die Neid, Hass und Spaltung schürt

Wir wählen in drei Monaten, und der Frustrationspegel über die Politik war noch nie so hoch. Wie konnte es so weit kommen?

Ja, die USA zeigten mit ihrer ersten TV-Diskussion zwischen Trump und Biden ein noch schlimmeres, geradezu abstoßendes Niveau, als wir es hierzulande jemals erlebten. Tiefst unter der Gürtellinie und angsteinflößend in der Vorstellung, dass einer von beiden bald der mächtigste Lenker der Welt sein wird.

Aber bleiben wir in Österreich. Das Niveau der politischen Auseinandersetzung hat in unserem Land einen historischen Tiefststand erreicht. Sachthemen sind bei den Politwerbern nicht mehr vorhanden. Es herrscht kurzfristig wirkender Populismus gepaart mit völliger Respektlosigkeit und starker Tendenz zur gesellschaftlichen Spaltung vor.

Für unsere Leut’

Als Herr Babler endlich und peinlich auserwählt war, startete er sogleich mit einer Spaltungskampagne, die ihresgleichen suchte: „Für unsere Leut’“ hieß der Slogan und sollte die Trennlinien in der heimischen Gesellschaft gleich mal radikal ziehen. Nämlich: Die, die mehr haben, müssen für „seine Leut’“ mehr hergeben. Dabei wird natürlich nicht differenziert, ob es sich bei den Mehr-Habenden etwa um Menschen handelt, die es durch ihre Arbeit zu mehr gebracht haben. Hauptsache, sie blechen noch mehr, denn einer der höchsten Steuersätze der Welt ist für „unsere Leut’“ noch nicht genug. Als der Staatsmann Bruno Kreisky seinerzeit in die Wahl ging, stand „Leistung“ in all seinen Manifesten. Babler hingegen will, dass andere leisten, noch mehr Steuern zahlen, damit „seine Leut’“ nur mehr 32 Stunden arbeiten, was das endgültige Aus des Wirtschaftsstandortes Österreich bedeuten würde.

Babler und Genoss:innen wissen natürlich, dass eine Neiddebatte immer funktioniert. Sie muss nur skrupellos genug geführt werden. So schreckte auch die Babler-Jüngerin Julia Herr nicht davor zurück, den Sohn des zuvor kürzlich verstorbenen Gründers von Red Bull, Mark Mateschitz, persönlich anzugreifen und zu denunzieren, weil es noch keine Erbschaftssteuer gibt. Es spielte dabei für die Bablerianerin keine Rolle, dass Mateschitz jährlich 500 Millionen Euro an Steuern zahlt, weil er sein weltweites Red-Bull-Headquarter in Fuschl beließ – wohl aus einer nostalgischen Liebe zu Österreich heraus. Aber das zählt für die „unsere Leut’“-Propagandisten ja nicht, genauso wenig wie sie einen Funken an Pietät gegenüber einem Sohn haben, der wenige Wochen zuvor seinen Vater verloren hatte.

Für den Klassenkampf

Aber da waren Babler und Co. noch nie zimperlich, wenn es um das Denunzieren von Bürgern, Steuerzahlern geht, wenn es nur dem Klassenkampf dient.

Einzelne SPÖ-Mandatare, die im Übrigen noch nie in einem Unternehmen gearbeitet haben, also ihr ganzes Berufsleben von den Steuerzahlern finanziert bekommen, entwickeln nämlich einen geradezu krankhaften Hass gegen erfolgreiche Unternehmer. Zum Beispiel und dabei allen voran der Großinquisitor in Untersuchungsausschüssen, Jan Kreiner. Selbst Studienabbrecher und sein ganzes Leben Berufspolitiker. Also einer, der von den Steuern jener, die er so gern und skrupellos attackiert, bestens lebt und bald eine Höchst-Politikerpension beziehen wird.

Kein vernünftiger Manager, Unternehmer oder Freischaffender geht heute noch in die Politik. Und das ist ein einziges Drama! Denn: Wenn unser Land in schwierigsten Zeiten nur mehr von Berufspolitikern à la Jan Kreiner oder Andreas Babler – der ja ebenfalls keinerlei abgeschlossene Ausbildung aufzuweisen hat – regiert wird, nehmen wir denselben Weg zum Abgrund, den ein Unternehmen geht, das wegen Missmanagements in den Konkurs stürzt.

Aus Protest wird Hass

Ja, wir haben ein veritables Migrationsproblem. Zu viele Asylsuchende. Zu viele Ausländer, die aufgrund ihrer Religion und ihres Weltbildes null Integrationswillen haben. Die es ihren Kindern nicht ermöglichen, Deutsch zu lernen, und bei denen das aktuelle Schulsystem hoffnungslos überfordert ist. Da dürfen Politiker, egal welcher Couleur, nicht wegschauen. Sie müssen ungleich mehr hinsehen, zuhören und klare Lösungsmöglichkeiten auch realisieren.

Tun sie aber nicht oder zu wenig. Und das öffnet der nächsten radikalen Partei Tür und Tor!

Dass dem Herrn Kickl die Protestwähler zulaufen, ist nicht verwunderlich. Er nutzt den Frust der Einheimischen und schürt den Hass am Ausländischen. Lösung ist das natürlich keine. Denn wie unser Land noch funktionieren soll, wenn die Remigrationsträume seiner geliebten Identitären, also die Aussiedlung von Hunderttausenden auch ehemaligen Migranten umgesetzt würden, sagt ja niemand von den neuen Patrioten. Und Remigration, so wie es Kickls Identitäre verstehen, ist ja nicht nur das Zurückschicken von Asylanten, sondern es sieht auch längst integrierte Migrationsfamilien vor.

Kickl ist ein „hater“! Er nutzt den unbefriedigten Protest von ungehörten Wählern und wandelt ihn subtil in Hass um. Er ist zu intelligent, um den Zauberlehrlings-Effekt: „die Geister, die ich rief“, zu unterschätzen. Es ist anzunehmen, dass es ihm durchaus recht ist, dass sich extreme Aversionen hochschaukeln.

Den daraus entstehenden Hass, die kompromisslose Intoleranz, das Gegeneinander kalkuliert er bewusst ein. Er weiß, dass ihm seine Skrupellosigkeit nur noch mehr Stimmen bringt. Damit ist auch Kickl ein Spalter. Zwar ein anderer als sein postkommunistisches Pendant, Babler, aber umso gefährlicher. Dass er in aktuellen Umfragen bereits von 30 Prozent als neuer „Volkskanzler“ gewünscht wird – den Ausdruck kennen wir aus den schlimmsten Jahren zwischen 1938 und 1945 (!) – muss jedem gemäßigten Demokraten die Grausbirne aufsteigen lassen.

Und die Mitte?

Ja, ich habe mich, obwohl nie einer Partei zugehörig und oft als Wechselwähler agierend, geoutet. Weil dieses Land weder von linken noch von rechten Radikalismen gespaltet werden darf. Die große schweigende Mehrheit sind nämlich Millionen Steuerzahler, Leistungsbringer und Menschen, die unser Land vorwärtsbringen wollen. Menschen der Mitte, die sich etwas leisten können wollen und dafür bereit sind, hart zu arbeiten. Menschen, die, genauso wie wir alle, mit der unkontrollierten und damit überbordenden Zuwanderung ein großes Problem haben, aber dadurch nicht in Hass verfallen möchten. Also muss sich natürlich auch eine Mitte-Politik dieser Megasorge prioritär und effizient annehmen.

Ich bin Partei

Kann Karl Nehammer das? Ich bin davon überzeugt, aber ich bin mittlerweile Partei, weil ich ihn dabei unterstützen werde. Als Freund und unentgeltlich, auch wenn es für politische Konkurrenten unvorstellbar ist, dass es Bürger, Unternehmer gibt, denen es allen Ernstes um die Zukunft ihres Landes geht und denen die auf uns zukommenden, unerträglichen politischen Verhältnisse nicht egal sind. Und: Weil ich meinen Kindern nicht eines Tages die Antwort auf die Frage schuldig bleiben möchte: „Warum, Papa, hast du damals nichts dagegen unternommen, als Österreich so radikalisiert wurde?“

