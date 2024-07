Majestätische Flussreise auf dem Mekong

Vietnam & Kambodscha. Erleben Sie eine exklusive Mekong-Kreuzfahrt mit der Heritage Line, die Sie durch die reiche Kultur und Traditionen sowie die unvergleichliche Natur dieser faszinierenden Länder führt.

Freuen Sie sich auf eine gelungene Kombination aus Kultur, Tradition und Naturschönheiten, verbunden mit herzlicher Gastfreundschaft und exzellentem Service. Jedes Schiff der Heritage Line ist ein Unikat und vereint modernsten Komfort mit dem Charme der französischen Kolonialzeit.

Das Mekong-Schiff „Jayavarman“ der Heritage Line Collection ist eine Mischung aus 1930er-Art-déco mit französisch-kolonialem Khmer-Design. Alle 27 Kabinen haben einen eigenen Balkon und sind mit erlesenen Möbeln ausgestattet. Zu den wichtigsten Einrichtungen der Jayavarman gehören das Sonnendeck mit Pool, der Bar-Salon des Club 1930, eine gemütliche Lobby-Lounge im Innenbereich, das Apsara Spa und die elegante Indochine Dining Hall.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien via Doha nach Ho-Chi-Minh-Stadt.

Tag 2: Nach der Ankunft geht es gemeinsam mit Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung zu Ihrem Hotel „La Siesta Premium Saigon“. Nach einer kurzen Erfrischungspause begeben Sie sich am späten Nachmittag in eine der vielen Rooftop-Bars der Stadt.

Tag 3: Am Vormittag besuchen Sie die historischen Plätze der Stadt: das alte Hauptpostamt, die Notre-Dame-Kathedrale und die Dong-Khoi-Straße, eine breite Straße mit luxuriösen Geschäften und Hotels. Danach machen Sie eine Entdeckungstour durch Chinatown (Cholon), wo sich der Binh-Tay-Markt und die Thien-Hau-Pagode befinden. Abhängig von Ihren Interessen können Sie anschließend zwischen dem Besuch des Kriegsmuseums oder des FITO-Museums (Illustration der Geschichte der traditionellen Medizin in Vietnam) wählen.

Mekong-Schiff „Jayavarman“: Aufwendige Holzschnitzereien, Khmer-Basreliefs und gerahmte Kunstwerke in den Korridoren schaffen ein Ambiente einer schwimmenden Kunstgalerie. Simon Toffanello

Tag 4: Heute lassen Sie den Trubel Saigons hinter sich und gehen in My Tho an Bord der Heritage Line. Gegen Abend erreicht Ihr Schiff die Insel Tan Phong in der Nähe von Cai Be.

Tag 5: Nach dem Frühstück besuchen Sie eine Werkstatt, wo Sie die Gelegenheit haben, die Herstellung von Reispapier, Reiskeksen, Reiswein und Kokosnussbonbons zu beobachten. Nach dem Workshop fahren Sie zur Insel Tan Phong. Dort unternehmen Sie eine Fahrt mit dem Buggy, bei der Sie einen Einblick in das Alltagsleben der Einheimischen gewinnen. Im Anschluss kehren Sie zurück auf das Schiff und fahren weiter in die Region Sa Dec.

Tag 6: Tauchen Sie in das pulsierende Stadtleben von Tan Chau ein, indem Sie auf „Xelois“ (vietnamesische Rikschas) umsteigen. Nach einem eindrucksvollen Vormittag setzen Sie Ihre Reise am Nachmittag flussaufwärts fort und überqueren die Grenze zu Kambodscha.

Phnom Penh, Kambodschas pulsierende Hauptstadt, fasziniert mit ihrem prächtigen Königspalast und der glitzernden Silberpagode. Shutterstock

Tag 7: Willkommen in Phnom Penh, eine Stadt, die einst als das „Paris des Ostens“ bekannt war. Ihre ganztägige Sightseeing-Tour führt Sie zu historischen Orten wie dem Palast, der Silberpagode und dem „S21“-Gefängnis. Nach dem Mittagessen besuchen Sie das berühmteste Geschichtsmuseum des Landes, „Sosoro“.

Tag 8: Das Schiff verlässt Phnom Penh früh, um sich auf den Weg nach Angkor Ban zu machen. Dieser Ort umfasst ein Kloster mit einem entzückenden Dorf dahinter. Sie haben die Möglichkeit, Mönche während ihres morgendlichen Unterrichts zu treffen. Danach erkunden Sie Kampong Cham, einen wichtigen Handels- und Verkehrsknotenpunkt. Nach der Rückkehr an Bord wendet das Schiff und fährt den Mekong wieder hinunter.

Tag 9: Heute haben Sie die Gelegenheit, den komplizierten Prozess der Seidenherstellung aus nächster Nähe zu beobachten. Am Nachmittag entdecken Sie einen anderen Teil der ländlichen kambodschanischen Kampong-Tralach-Landschaft.

Tag 10: Nach einem Ausflug in die Ortschaft Kampong Laeang fährt Ihr Schiff nun in den riesigen Tonle-See ein.

Tag 11: Der Tonle Sap (Großer See) ist das fließende Herz Kambodschas und versorgt Millionen von Menschen. Dieses reiche Ökosystem, das von der Unesco zum Biosphärenreservat erklärt wurde, ist fischreicher als jeder andere See der Welt und beherbergt eine unglaubliche Vielfalt an Vögeln. Hier endet nun auch Ihre Heritage-Line-Kreuzfahrt. Per Bus geht es weiter nach Siem Reap.

Tag 12: Heute erleben Sie das Alltags- und Landleben Kambodschas, indem Sie ein traditionelles Frühstück zubereiten, die Reisnudel-Herstellung kennenlernen und Ihr Produkt mit einer Familie genießen. Danach besuchen Sie ein Dorf, das sich auf Bambus-Klebreis und Kokosnuss-Ernte spezialisiert hat.

Tag 13: Die Reise führt Sie heute nach Angkor Thom. Nach dem Besuch des Bayon-Tempels erkunden Sie den Baphuon-Tempel, die Elefantenterrasse, die Terrasse des Lepra-Königs und genießen ein hausgemachtes Mittagessen, bevor Sie den berühmten Angkor Wat und den von der Natur überwucherten Ta-Prohm-Tempel besichtigen.

Der Bayon-Tempel mit seinen lächelnden Gesichtstürmen ist eine der beeindruckendsten Tempelformationen von Angkor. Shutterstock

Tag 14: Sie nehmen nun Abschied von Kambodscha und fliegen nach Hanoi, Vietnams Hauptstadt. Dort erleben Sie die Mischung aus modernen Hochhäusern, kolonialen Gebäuden und traditionellen Tempeln.

Tag 15: Heute unternehmen Sie eine ganztägige Tour durch Hanoi, beginnend beim Ho-Chi-Minh-Mausoleum und der Einsäulenpagode, gefolgt vom Ethnografischen Museum und dem Literaturtempel Van Mieu, wo Sie Hanois legendären Eier-Kaffee probieren. Am Abend genießen Sie eine Streetfood-Tour.

Tag 16: Die atemberaubende Halong-Bucht mit ihren rund 1900 Inseln und Felsspitzen steht im Mittelpunkt des heutigen Tages.

Tag 17: Sie verlassen das Schiff und halten auf dem Rückweg nach Hanoi in Yen Duc für eine Wasserpuppen-Darbietung. Im Anschluss geht es zum Flughafen.

Tag 18: Ankunft in Wien.

REISETERMIN UND PREIS P. P. 12.03.–29.03.2025

DZ ab 7490 Euro

EZ ab 10.390 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge ab/bis Wien via Doha nach Ho-Chi-Minh-Stadt und retour von Hanoi

Flug Siem Reap – Hanoi

2 Nächte im La Siesta Premium Saigon Luxury Boutique Hotel in Ho-Chi-Minh-Stadt inkl. Frühstück

7 Nächte Mekong-Kreuzfahrt an Bord der Jayavarman von Heri­tage Line inkl. Vollpension

3 Nächte im 5* Anjali by Syphon in Siem Reap inkl. Frühstück

2 Nächte im Boutiquehotel De Syloia in Hanoi inkl. Frühstück

1 Nacht an Bord der Indochine Premium in der Halong-Bucht inkl. Vollpension

3 Mittag- und 3 Abendessen in ausgewählten Restaurants, Streetfood-Tour durch Hanoi

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

HIGHLIGHTS DER REISE Exklusive Mekong-Kreuzfahrt an Bord von Heritage Line

Unesco-Weltkulturerbe Tempel von Angkor

Pulsierende Städte Ho-Chi-Minh-Stadt, Phnom Penh und Hanoi

Schifffahrt durch die spektakuläre Halong-Bucht

Authentische Begegnungen in Dörfern und auf Märkten

