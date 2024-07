Jetzt abschließen und sparen: Wien Energie senkt Preise deutlich

Wien Energie senkt die Strom- und Gaspreise weiter. Die Entlastungen kommen automatisch an, zusätzlich sparen Kund*innen mit Abschluss des neuen Angebots.

Wien Energie bietet ab sofort wieder ein besonders attraktives Angebot. Der Strompreis der Wien Energie Vertrieb GmbH und Co KG reduziert sich je nach bisherigem Vertrag um bis zu 55 Prozent – und das automatisch. Wer sich für ein Jahr bindet erhält einen zusätzlichen Rabatt. Der Strompreis liegt dann bei rund 16,4 Cent pro Kilowattstunde brutto in Wien. Auch bei Erdgas sinken die Preise automatisch nach Auslauf der Preisgarantie und liegen bei rund 7,5 Cent pro Kilowattstunde. Die aktuellen Angebote von Wien Energie bringen also eine deutliche Entlastung für die Wiener*innen.

Mit einem Jahr Bindung besonders profitieren

Alle Wien Energie-Kund*innen, deren Preisgarantie im Sommer ausläuft, erhalten automatisch die neuen, günstigen Strom- und Gaspreise. Sie müssen nichts dafür tun. Bei Strom kann man noch zusätzlich Geld sparen, wenn man sich für ein Jahr an Wien Energie bindet. Das geht ganz einfach online unter wienenergie.at [HA1] oder beim Wien Energie-Kund*innenservice

Im Schnitt 120 Euro Ersparnis pro Jahr

Ein Wiener Durchschnittshaushalt (2 Personen, 70 Quadratmeter) mit einem jährlichen Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden Strom und 8.000 Kilowattstunden Gas, reduziert seine Kosten mit den aktuellen Preisen und einjähriger Bindung rund 120 Euro (exkl. Strompreisbremse) im Jahr.

Angebot für alle Kund*innen

Alle können davon profitieren: Egal ob Neu- oder Bestandskund*in, egal ob bisher eine Vertrags- oder Preisbindung besteht. Wien Energie ermöglicht allen, umzusteigen.

Zuverlässig versorgt auch in schwierigen Zeiten: Fixer Preis für ein Jahr

Das Wien Energie-Angebot kann sich im Raum Wien auch im Vergleich mit anderen Anbietern sehen lassen. Ein großer Vorteil: Die OPTIMA Entspannt Strom- und Gas-Tarife kommen automatisch mit einer einjährigen Preisgarantie, egal wie sich die Preise im Herbst und Winter entwickeln.