Wie die „Grande Nation“ Frankreich den Finanzmarkt in Atem hält

Die Staatsanleihenmärkte und auch die Börsen haben sich vom Ergebnis der EU-Wahlen in Frankreich wieder etwas erholt. Aber nicht vollumfänglich.

Wien. Am Sonntag geht die entscheidende zweite Runde der Parlamentswahlen in Frankreich über die Bühne. Die Spannung darüber, was das Wahlergebnis für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union und diese selbst bedeuten kann, ist im Vorfeld groß. Auf den Finanzmärkten hat sich die Lage in den vergangenen Tagen für Frankreich jedoch wieder etwas entspannt. Die Chance auf eine absolute Mehrheit des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen könnte nämlich schwinden, nachdem sich ein lagerübergreifendes Bündnis zur Abwehr der Rechten formiert hat.

Eine Anleihenauktion Frankreichs – die zweite, seitdem Präsident Emmanuel Macron Neuwahlen ausrief – ging am Donnerstag jedenfalls ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne. Frankreichs Finanzminister nahm über zehn Mrd. Euro aus der Emission von Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 40 Jahren auf dem Kapitalmarkt ein. Die Nachfrage überstieg das Angebot um das 2,58-Fache und lag damit über jener zweier vorangegangener Auktionen.