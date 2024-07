Sand-Schupfen für die neue Straßenbahnlinie 12

Die neue Straßenbahnlinie 12 verbindet die Wiener Bezirke Josefstadt, Alsergrund, Brigittenau und Leopoldstadt. Die Bauarbeiten sind gestartet. Im Herbst 2025 soll alles fertig sein.

Wien. Wenn Menschen mit Spaten in der Hand in Kameras grinsen, dann wird wieder einmal etwas gebaut in Österreich. Gegrinst haben am Mittwoch Finanzstadtrat Peter Hanke, Verkehrsstadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) und Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien. Gebaut wird eine neue Straßenbahn.

Mit einem roten Spaten in der Hand standen sie in der Taborstraße vor einem extra aufgeschütteten Häuf­chen Sand. Dann stachen sie hinein, hoben etwas Sand hoch. 3 – 2 – 1, los! Und dann schupften alle gleich­zeitig den Sand in die Luft. Aber nur nicht zu hoch, sonst hätte der recht kräftige Wind ihn davongeblasen.

Warum Nummer 12?

Damit sind die Bauarbeiten für die Strecke der neuen Straßenbahnlinie 12 gestartet. Mehr als 100 Jahre ist es her, dass es zuletzt einen 12er in Wien gegeben hat. Damals führte er von der Grasbergergasse bis zum Lusthaus. Allerdings bestand die Linie nur von 1910 bis 1912. Mit dem jetzigen 12er hat das aber nichts zu tun. Da es eine Tangentiallinie ist (kreisförmige Streckenführung, im Gegensatz zu Radiallinien, die vom Zentrum weg in Richtung Stadtrand führen), hat es eine Nummer von eins bis 20 gebraucht. Dass es dann zwölf geworden ist, habe keine konkreten Gründe gehabt, so der Leiter der für Stadtplanung zuständigen MA18, Clemens Horak, zur „Presse“. Es sei eher so gewesen, dass gewisse Nummern sich nicht geeignet hätten, wie zum Beispiel elf wegen der Buslinie 11A im Stuwerviertel, wo die Linie endet.

Konkret führt sie von der Josefstädter Straße bis zur Hillerstraße. Sie verbindet den 8., 9., 20. und zweiten Bezirk miteinander und wird Umstiegsmöglichkeiten zur U1 (Vorgartenstraße), zur U4 (Friedensbrücke), zur U6 (Jägerstraße, Dresdner Straße) und in noch fernerer Zukunft zur U5 (Arne-Karlsson-Park) bieten. Eine Anbindung an die U2, die zunächst noch überlegt wurde, kommt nun nicht. Denn bei der Station Messe Prater sei schlicht zu wenig Platz für eine Umkehrschleife, wie Horak erklärt. Konkret führt die neue Strecke zunächst auf jener der Linien 2 und 33 bis zur Taborstraße. Danach werden auf 2,2 Kilometern neue Gleise verlegt – bis zur Endstation Hillerstraße im Stuwerviertel. Fünf der 24 Stationen werden neu gebaut.

100 Bäume und Grüngleis

Stadtrat Hanke freute sich über den Spatenstich als „schönes, gemeinsames Ereignis“. Die Stadt Wien investiere 60 Millionen Euro in die Linie. Damit verbessere man die Anbindung des Nordbahnviertels. „Ich glaube, wir arbeiten mit großen Schritten darauf hin, zur Straßenbahnhauptstadt Europas zu wer­den“, fand auch Sima lobende Worte. Wichtig sei, dass mit dem Ausbau der „Öffi“- und Radinfrastruktur Begrünung einhergehe. So werden entlang der neuen Strecke mehr als 100 Bäume gepflanzt; von der Haussteinstraße bis zur Walcherstraße gibt es 230 Meter „Grüngleis“.

Clemens Fabry Clemens Fabry Clemens Fabry

„Wir gewinnen in der nächsten Zeit wohl wenig Beliebtheitswerte“, sagte Wiener-Linien-Geschäftsführerin Reinagl. Gerade im Sommer wird wieder viel gebaut, was Einschränkungen im Fahrbetrieb bedeutet. Man bemühe sich aber immer, im Herbst fertig zu werden, wenn die Schule losgeht und mehr Menschen in der Stadt sind. So soll auch die Linie 12 im September 2025 in Betrieb gehen. Nun aber beginnen die Bauarbeiten in der Taborstraße, danach folgt die Vorgartenstraße. Da wird dann richtig gegraben – und nicht nur Sand geschupft.