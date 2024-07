Durch eine Gesetzesnovelle dürfen Arbeitnehmer bald überall arbeiten: im Schwimmbad, auf der Parkbank oder im Ferienhaus von nahen Angehörigen. Vorausgesetzt, Arbeitgeber und -nehmer sind sich einig. Was das neue Gesetz sonst noch mit sich bringt und worauf man achten muss, klären wir in dieser Folge.

Für manche Arbeitnehmer klingt es nach einer massiven Erleichterung. Das Homeoffice-Gesetz wird in Österreich novelliert und damit wird in Zukunft das Arbeiten nicht nur von zu Hause aus, sondern auch von anderen Orten wie Coworking-Spaces, Cafés oder Hotels möglich sein. Was das neue Gesetz mit sich bringt und wie es mit Telearbeit im Ausland aussieht, darüber spricht „Presse“-Wirtschaftsrechtexperin Christine Kary.

Gast: Christine Kary, „Die Presse“

Host: Eva Winroither

Credits: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Mehr zum Thema:

Mehr lesen Aus Homeoffice wird Telearbeit: Arbeiten künftig auch von Café aus erlaubt