Strand von Saint-Jean-de-Monts an der französischen Atlantikküste.

In der kontrarevolutionären Vendée am Atlantik flackern auch jetzt noch immer wieder Kulturkämpfe auf.

Seit sich eine „katholische und königliche Armee der Vendée“ gegen die Truppen der Französischen Revolution stellte, gilt die agrarische Gegend am Atlantik als katholisch-reaktionär. Sie zahlte damals einen hohen Preis: Der große Treck der Aufständischen – wegen ihres Herumirrens nach dem böigen Nordwestwind „Virée de Galerne“ genannt – wurde im Herbst und Winter 1793 niedergemetzelt. General François-Joseph Westermann berichtete: „Es gibt keine Vendée mehr. Sie starb unter unserem blanken Säbel, mitsamt Frauen und Kindern.“ Die Vendée verlor bis zu 300.000 Menschen.

Als ich ankam, fand ich eine muntere Firmenlandschaft, Küstenorte wie Saint-Jean-de-Monts mit seiner spacigen Strand-Skyline und viele blecherne Wegkreuze, groß und rostig. Ich steuerte zunächst den vielbesuchten History-Entertainment-Park Puy du Fou an. Das erste Script dafür hatte Philippe de Villiers geschrieben, später ein euroskeptisch-souveränistischer Politiker, der noch später Putin in Sachen History-Park auf der Krim beriet. Ich wanderte ins angrenzende Dorf Les Epesses. Ein Café gabs noch, vor der Bäckerei wurde angestanden, die Airbnb-typische Schlüsselbox und die in der geschlossenen Gaststube gestapelte Bettwäsche kündeten aber vom Abstieg des Kirchenwirts „Au Coeur Vendéen“.

Das Wahlverhalten der Vendée war unauffällig

Ich lernte, dass die Vendée auch linkssäkuläre Traditionen hatte, Georges Clemenceau war Vendéer. Am Strand von Saint-Vincent-sur-Jard stand das Fischerhaus, in dem er sich im Alter mit Claude Monet über Farben, Blumen und Düfte seines „Sandgartens“ austauschte. Das Wahlverhalten der Vendée war unauffällig.