Der Kampf der EU mit China um die E-Mobilität eskaliert

Der Konzern Geely will heuer E-Autos der Marke Zeekr auf den EU-Markt bringen. Reuters

Handelsstreit. Die Europäische Kommission führt provisorisch Strafzölle auf chinesische Elektroautos ein, weil das Regime in Peking jegliches Entgegenkommen verweigert.

Brüssel. Neun Monate nach dem Beginn ihrer Ermittlungen wegen des Verdachts illegaler staatlicher Subventionen für Elektroautohersteller in China hat die Europäische Kommission am Donnerstag Nägel mit Köpfen gemacht: Ab sofort wird jedes Elektroauto chinesischer Herkunft, das in einem europäischen Hafen ankommt, mit einem Strafzoll belegt.