Türkischer Präsident will bei Viertelfinalspiel gegen Niederlande dabei sein. Heftiger Diplomatischer Schlagabtausch nach faschistoidem „Wolfsgruß“ des türkischen Torschützen Demiral.

Besuche von Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland sind häufig kontrovers. Nun steht am Samstag neuer Krach bei einer Reise des türkischen Präsidenten in die Bundesrepublik an. Erdogan will zum EM-Viertelfinalspiel der türkischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande nach Berlin reisen und damit in der Debatte um die umstrittene Handgeste des türkischen Spielers Melih Demiral ein Zeichen gegen die Kritik der Bundesregierung und die Untersuchung der Uefa setzen. Erdoğans Regierung sieht die deutsche Empörung über Demirals Handzeichen als Ausdruck rassistischer Gesinnung und anti-türkischer Ressentiments.

Botschafter einbestellt