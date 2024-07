Am Beispiel Benko: Wenn das Betongold zu Staub zerfällt

Im Unterschied zu einem ­Pyramidenspiel hinterlässt fahrlässige Projektentwicklung immerhin Spuren. Die Signa-Pleite aus Sicht der Architekturkritik.

Was für eine Lücke! Als die Bagger das Möbelhaus Leiner an der Mariahilfer Straße abgetragen hatten und der Schutt entsorgt war, eröffnete sich im Herbst 2021 für ein paar Wochen ein leerer Raum, in den das Leopoldmuseum, das MuMoK und die Kunsthalle aus dem angrenzenden Museumsquartier locker hineingepasst hätten – eine gigantische Tabula rasa, der einiges geopfert wurde, unbedeutende Zubauten aus den 1980er-Jahren, aber auch historisch wertvoller Bestand: Das 1895 an dieser Stelle errichtete „Haus zur großen Fabrik“, ein auf Bekleidung spezialisiertes Warenhaus, war einer der ersten Bauten in Wien, bei dem Eisenbeton zum Einsatz kam, um große Auslagenscheiben auf Straßenniveau und im ersten Obergeschoß zu ermöglichen.

Der Sog des Neuen, der diesen Bestand hinwegfegte, trägt einen Namen: Signa. Der Konzern des Immobilienentwicklers René Benko versprach, die besten Stararchitekten einzuladen, um auf diesem Areal ein Hotel und ein Kaufhaus neuen Typs zu entwerfen, das „Traditionsbewusstsein mit modernem Lebensgefühl vereinen“ sollte. Ein öffentlicher, teilweise konsumfrei zugänglicher Dachgarten und ein spezielles Warenangebot, nicht nur für Touristen, sondern auch für den Alltagsbedarf, sollten die lokale Bevölkerung positiv für das Projekt stimmen.

Den 2019 durchgeführten Wettbewerb mit vier Teilnehmern, Snøhetta, BIG, Hadi Teherani und OMA (Rem Koolhaas) gewann OMA mit einem gerade noch am Kitsch vorbeischrammenden Projekt mit gekurvten Arkaden und einer Fassade aus dekorativen Glaselementen. Im Inneren überzeugte das Projekt allerdings durch Kompaktheit, Flächeneffizienz und eine klare Wegführung. Die Kritik urteilte mehrheitlich positiv, auch wenn leise Zweifel aufkamen, ob das Projekt sein Investment jemals hereinspielen könne. Das Luxussegment des Handels war von Signa ja schon im Goldenen Quartier abgeschöpft worden, einer mehrere Straßen umfassenden Quartiersentwicklung im ersten Bezirk.

Erfolg mit Kaufhaus Tyrol

Solche Bedenken versuchte Signa mit dem Verweis auf seine anderen erfolgreichen Luxuskaufhäuser, etwa das bereits 2022 von OMA umgebaute Berliner KaDeWe, zu zerstreuen, die nach ähnlichem Konzept bestens funktionieren würden. Den Namen Lamarr für das Kaufhaus in Wien lieh man sich von Hedi Lamarr, der Filmschauspielerin und Erfinderin, die als Hauptdarstellerin im Film „Ekstase“ berühmt wurde. Als Verbindung von Sinnlichkeit und ­Erfindergeist sollte sie Teil des „Narrativs“ werden, mit dem Signa das Projekt bewarb.