Im Wahlzimmer der „Presse“ analysieren Gernot Rohrhofer und Klaus Knittelfelder die österreichische Innenpolitik. In Folge drei geht es um den Misstrauensantrag gegen Umweltministerin Leonore Gewessler, den Strafprozess gegen Peter Pilz und eine Einigung rund um die Abschaffung der Kalten Progression. Hier konnte die ÖVP ein Lebenszeichen abgeben. Das Wahlzimmer der „Presse“ hält Sie bis zur Nationalratswahl am 29. September am Laufenden.