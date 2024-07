Der Mann ohne Eigenschaften: Die Ära Faymann auf 1528 Seiten

Der in der Vorwoche verstorbene Historiker Robert Kriechbaumer hat sich intensiv der Regierungszeit Werner Faymanns gewidmet, die beiden Bände liegen nun vor.

Das war wohl die größte Stunde Hans Dichands: Am 27. Juni 2008 druckte der Herausgeber der „Kronen-Zeitung“ einen sensationellen Leserbrief ab. Darin teilte Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) gemeinsam mit seinem Verkehrsminister Werner Faymann den verblüfften Lesern mit, die SPÖ werde künftig über neue EU-Verträge eine Volksabstimmung durchführen lassen. Die brüske Kehrtwendung – erzwungen durch eine monatelange Kampagne der „Krone“ – löste beim Koalitionspartner ÖVP den Ruf nach sofortigen Neuwahlen aus. Mit Wilhelm Molterer verlor sie mit Pauken und Trompeten - Faymann wurde neuer Regierungschef. Hans Dichand hatte sich den Wunsch-Bundeskanzler herbeigeschrieben. Als Pater familiae: Dichands Schwiegertochter Eva leitete schon das Gratisblatt „heute“, ihr Kompagnon dort ist immer noch Wolfgang Jansky, Ex-Pressesprecher von Faymann und Doris Bures‘ Lebenspartner.

Zwei starke Frauen und ein kluger Mann hielten dem neuen Kanzler den Kopf über Wasser: Faymanns Ehefrau Martina vor allen, dann die Verkehrsministerin Bures und schließlich „das Hirn“ im Kanzleramt, Josef Ostermayer. Mit List hatte dieser jahrelang mittels „Krone“-Inseraten (finanziert aus öffentlichen Mitteln der ÖBB und der Asfinag) Stimmung für Faymann gemacht. Dass der Koalitionspartner dem zusah und diese entwüU-Ausschuss verlangte, wertet der Historiker Robert Kriechbaumer als „einen der schweren Fehler der ÖVP.“

Auf 1.528 Seiten, aufgeteilt in zwei Bände, skizziert Kriechbaumer, der in der Vorwoche nach schwerer Krankheit verstorben ist, in seinem nun erschienenen Werk die turbulenten Ereignisse der Ära Faymann, die überraschend lange währte: Bis zum Mai 2016, als ihn der Aufstand der eigenen Genossen vom Maiaufmarsch am Rathausplatz - und letztlich auch vom Ballhausplatz vertrieb. Acht lange Jahre hielt Faymann dort durch - eine erstaunliche Leistung, zieht man seine berufliche „Qualifikation“ in Betracht - mit Babler hätte er einen adäquaten Nachfolger.

2015 als das „Wendejahr“

Faymann „überlebte“ die ÖVP-Chefs und Vizekanzler Josef Pröll und Michael Spindelegger, und er hatte durchaus kommunikative Fähigkeiten, die ihm eine so lange Amtszeit sicherten. Es waren herausfordernde Entscheidungen zu treffen, die Kriechbaumer eindrücklich Revue passieren lässt (etwa die Sanierung der ÖBB-Finanzlage auf Kosten der Allgemeinheit).

Dass Faymann 2015 zunächst „Mutti“ Merkels Flüchtlingssdebakel („Wir schaffen das!“) mitmachte und die Massen von Migranten ohne Grenzkontrolle nach Deutschland durchwinkte, fand in der - vorwiegend Wiener - Linksschickeria samt dem Grünen Van der Bellen Beifall. Doch als er sich - viel zu spät - der gesellschaftlichen Folgen bewusst wurde und sich vorsichtig vom Merkel-Kurs distanzierte, war es um ihn geschehen. In einem einmaligen und demütigenden Pfeifkonzert jagten ihn beim Maiaufmarsch die Genossen aus dem Amt.

Ihm folgte jener Held des Jahres 2015, ÖBB-Chef Christian Kern, ehemals Klubsekretär, der mit heroischem Einsatz Freifahrten für die Asylanten von der burgenländischen Grenze quer durch Österreich ins „Merkel-Land“ organisierte. So wird man hierzulande Bundeskanzler. Und jener Polizeijurist, der ihm damals half und angeblich die Übersicht behielt, ist heute Landeshauptmann in Eisenstadt.