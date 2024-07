Rückwärts nach Hause gezogen

Eine kleine Rebellion: Gegen die Fahrtrichtung reist es sich viel schöner.

Die Liebe zum Zugfahren hat man im Blut, das ist wie bei den Ballkindern, da kann man machen, was man will. Wer im jüngsten Alter zuerst den Ball umarmt und dann erst die Mama, für den wird die Beschäftigung mit einem Ball in vielen Situationen existenziell bleiben. Ob zur Freude, zum Aus­powern, als Ablenkung, als Zeitvertreib oder um Ärger abzubauen. In den Sommerferien nur mit einem Ball und Freunden loszuziehen, ins Ungewisse, ist die große Leichtigkeit, verdient nach allem, was zuletzt war.

Egal, was man beim Zugfahren schon alles erlebt hat, ob als Pendlerin, Fernreisende oder nur einmal schnell von A nach B gefahren, die Ausfälle, Verspätungen, schwankenden Temperaturen, Chaos und Ärger können nie stärker wiegen als die Freude, wieder in den Zug zu steigen. Wenn noch alles offen ist, wie angenehm es wird, und vor allem, wann man ankommt.

Unlängst saß ich recht glücklich auf der Rückfahrt aus Südwestdeutschland nach Wien, am Fenster, gegen die Fahrtrichtung, alle anderen Plätze waren ausgebucht gewesen. Da der Fahrgast gegenüber nicht gekommen war, setzte ich mich um. Denn, auch das ein Relikt aus der Kindheit: Es ist besser, in Fahrtrichtung sitzen. Dort war es aber nur halb so schön. Es macht einen Unterschied, ob die Landschaft draußen sich verabschiedet oder einen begrüßt.

Typisch, immer dein Blick zurück, hätte meine Freundin gesagt, wäre sie gegenüber gesessen. Ihr wird immer schlecht, wenn sie gegen die Fahrtrichtung sitzt. Mir gefällt es aber, rückwärts zu reisen, zurückgezogen von der Heimat, sich verabschiedend von dem neu Entdeckten, das da in die Ferne rückt.

Ein deutscher Zugbegleiter kommt vorbei. „Kann ich Sie was fragen?“, sage ich. „Versuchen Sie es mal“, sagt er, und wir müssen beide lachen. Mein Anschlusszug, „der geht sich nicht aus“, so viel Österreichisch hat er schon gelernt und: „Dann nehmen Sie doch den nächsten.“ So einfach war es dann auch, eine schöne Reise nach Hause.

