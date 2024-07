Spielsucht: Der Fußball-Hype als Einstiegsdroge

Mit der Fußball-EM steigt die Zahl derer, die Geld in Sportwetten stecken – und so mitunter in die Spielsucht rutschen. Die Suchthilfe fordert strengere Regeln.

Wer trifft? Wer kommt weiter? Wann fällt das erste Tor, wie steht es in Minute X, wie viele Chancen, wie viele Ecken haben die oder die – die Liste der Optionen, auf die man noch während eines Spiels tippen kann, ist lang: Fast 250 sind es bei einem Sportwettenanbieter bei den EM-Spielen aktuell.

Und das tun viele. Sportwetten sind um die Großevents, wie im Fußball generell, als Sponsoren, als Werbepartner omnipräsent. Das kann zum Problem werden. In ein paar Monaten, so erwartet es etwa Gudrun Steinmann, die Leiterin Finanzbildung in der Schuldenberatung des Fonds Soziales Wien (FSW), wird sich in der Schuldenberatung ein EM-Effekt zeigen: Menschen, die in Sportwetten so viel Geld verlieren, dass sie allein aus ihren finanziellen Schwierigkeiten nicht mehr herauskommen, werden sich dann Hilfe suchen müssen.

Immer mehr Menschen wetten

Denn Sportwetten werden leicht zur Sucht. Einen „Impact“ von Großereignissen und der massiven Werbung um diese sieht auch Ewald Lochner, der Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien. „Es gibt bei Sportwetten im Vergleich zum restlichen Glücksspiel sogar noch ein erhöhtes Suchtpotenzial“, sagt Lochner. Gespielt wird, vor allem von Jungen, überwiegend online, die räumliche und zeitliche Verfügbarkeit ist damit höher, der Wetteinsatz wird digital bezahlt, damit ist der Trennungsschmerz vom Geld, das Gefühl für die Höhe der Summe, kleiner. Die Spiele sind schnell, die Möglichkeiten viele, man kann zu jeder Zeit tippen, „der ,Response‘ ist viel schneller, das ist etwas, was Suchtverhalten extrem triggert“, sagt Lochner.