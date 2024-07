Bericht: Orbán reist erstmals seit Kriegsbeginn zu Putin

Orbán und Putin hatten sich 2023 am Rande einer Konferenz in China getroffen.

Der Premier sorgt kurz nach Beginn der EU-Ratspräsidentschaft mit seinen Reiseplänen für Aufsehen.

Wien/Kiew. Ungarns Premier Viktor Orbán will am heutigen Freitag erstmals seit Kriegsbeginn nach Moskau zu Wladimir Putin reisen. Das berichtet der ungarische Journalist Szabolcs Panyi von der Investigativplattform VSquare. Orbán werde demnach von Außenminister Peter Szijjártó begleitet, der auch nach dem 24. Februar ein Dauergast in Moskau war. Eine Bestätigung für den Bericht gab es zunächst nicht. Der auswärtige Dienst der EU war im Vorhinein nicht eingeweiht.

Orbán würde damit kurz nach Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli schon zum zweiten Mal für Aufsehen sorgen. Der Regierungschef war am Dienstag erstmals seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist, deren Führung er oft und heftig kritisiert hatte. Die Visite war von Experten auch als Signal an die europäische Öffentlichkeit gedeutet worden. Sollte Orbán nun nach Moskau reisen, würde das auch den Kiew-Besuch in ein anderes Licht rücken.

Nur Nehammer war im Kreml

Orbán gilt als russlandfreundlichster Regierungschef in der EU. Immer wieder versuchte er, Sanktionen gegen Moskau und Waffenhilfe für die Ukraine zu verhindern. Beim Besuch in Kiew am Dienstag drängte er deren Präsidenten zu einer Waffenruhe, um Friedensverhandlungen in Gang zu setzen.

Bisher war Karl Nehammer der einzige EU-Regierungschef, der nach dem 24. Februar bei Putin war, wobei der Kanzler ähnlich wie nun Ungarns Premier kurz davor auch Kiew besucht hatte. Orbán hatte Putin 2023 getroffen, allerdings nicht in Moskau, sondern in China. (strei)