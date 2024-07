Kalte Progression: Wer profitiert von den 651 Millionen?

Der variable Teil der Entlastung, die durch das Aus der Kalten Progression entsteht, soll Leistungsträgern zu Gute kommen und gleichzeitig sozial sein.

Wien. Die Abschaffung der kalten Progression haben die unterschiedlichsten Parteien jahrzehntelang in so vielen Wahlkämpfen gefordert, dass sich der aktuelle ohne dieses Thema fast etwas ungewohnt anfühlt. 2022 hat Türkis-Grün das Aus für die schleichende Form der Steuererhöhung beschlossen. Jedes Jahr werden die Steuerstufen seither an die Teuerung angepasst, damit bei inflationsbedingtem Gehaltsanstieg der Staat nicht einen Großteil wegfrisst. 2025 führt das zu einer Gesamtentlastung von fast zwei Milliarden Euro. Dafür, dass es aber doch noch etwas Geld zu verteilen gibt, sorgt die Regelung, dass nur zwei Drittel der Summe für die automatische Erhöhung von Tarifstufen verwendet werden. Was mit dem dritten, sognannten „variable Drittel“, passiert, entscheidet die Regierung.