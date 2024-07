Die Anwälte der Südtiroler Berg-Gerichte

Es dauerte, bis man in Südtirol die karge Kost der Alpentäler als Einmaliges erkannte. Heute faszinieren Graukas und Schwoasnudeln selbst in der Hochküche.

Es ist noch nicht lange her, dass Anneres Ebenkofler mit ihrem Koch streiten musste. „Er wollte Hummer und Languste verarbeiten und nicht Schlutzkrapfen mit Wildkräutern kochen“, erinnert sich die Eigentümerin des „Hofels Moosmair“. Der vermeintliche Druckfehler ist in Sand in Taufers bereits Programm: Man versteht sich trotz allem Komforts als Bauernhof, der vor allem die Kräuter der umliegenden Almen um Ahornach nutzt. „Wir waren Exoten im eigenen Land“, analysiert Ebenkofler den Beginn 2006, als man sich zu dieser Küchenlinie entschied. Mit Blick auf die berühmten Reinbachfälle und unweit des Wohnhauses von Extrembergsteiger Hans Kammerlander versteht man auf 1400 Metern Seehöhe besser, wie naheliegend dieser Ansatz war. Eben nichts aus dem Ahrntal oder gar Bruneck zu kaufen, sondern mit dem zu arbeiten, was man vor der Haustür fand. Allerdings war es ein radikaler, ein mutiger, Schritt der Ebenkoflers. Denn der Koch ging. Dafür kam Dominik Leiter, der mit dem „Rind im Heubad“ heute bereits einen Klassiker des Kräuterrestaurants „Arcana“ auftischt. „Im Sommer heißt das Gericht ‚Rind auf Sommerfrische‘“, lacht Leiter, der zehn Mal im Jahr die Karte an die Saison anpasst.

Das „Rind auf Sommerfrische“ ist schon eine kleine Berühmtheit in der Südtiroler Bergküche. Roland Graf

Graukas und Ziegenmilch

Nur ein paar Schritte weiter haben zwei Ahornacher ebenfalls aus der früheren Not eine Attraktion für Städter aus dem Norden geschaffen. „Willst den mageren oder den speckigen?“, lautet die Kernfrage am „Moarhof“ bei Claudia und Roland Eder. 2017 hat das Paar die Produktion von Graukäse aufgenommen. Wieder aufgenommen, muss man genauer sagen. Das Traditionsprodukt, das man auch im Lungau und Nordtirol kennt, war ein Nebenerzeugnis der Butter, das meist dem Bauern als Nahrung verblieb. Mit nur zwei Prozent Fettanteil passt der aus saurer Magermilch erzeugte „Kas“ allerdings bestens in die heutige Zeit.

Die neue Beliebtheit ihrer einstigen Überlebensmittel hat die Südtiroler Bauern aber nicht zum Ausverkauf verleitet. Zehn Simmentaler und ihre 25 Liter Milch pro Tag reichen den „Moarhof“-Betreibern für ihr Auskommen. Dass man von dieser Größe, die man bewusst nicht steigern will, leben kann, hat aber auch mit der Zusammenarbeit mit der Gastronomie zu tun. Denn Rolands Butter wird in Bruneck schon sehnsüchtig erwartet – als Teil der „Cook the Mountain“-Menüs, für die Gourmets sogar aus München anreisen. Doch davon später. Denn am Weg in die Unterkunft in Montal wartet im Tauferer Tal noch die „Goasroscht“. Auch bei Marlene und Vinzenz Volgger wird gekäst, hier allerdings liefern rund 40 Bunte Edelziegen die Milch für Ricotta oder den in Asche gereiften „Ruis“ - die inzwischen auch Ausflügler anlocken. „Cola gibt es aber keines“, warnt Marlene Volgger Gäste immer wieder. Dafür sorgen lokale Getränke für Ersatz. Der Hofladen von Sand in Taufers führt aber auch eine weitere Spezialität aus rauen Tagen: Schwoasnudeln klingen nur für Waidmänner nicht verdächtig. Denn der „Schweiß“ in den Teigwaren ist Blut von Rind und Schwein, das Farbe und Geschmack gibt. Serviert wurden sie traditionell mit Graukäse, steht im Servierhinweis der polarisierenden „Goasroscht“-Spezialität. Für viele wird es dann doch lieber Ziegenkäse und eines von Marlenes Chutneys dazu.

Purismus im Bunker

Als Homebase dient uns der „Lanerhof“ der Familie Winkler, denn egal, in welche Richtung man sich von hier aus auch aufmacht, warten lokale Genüsse, die man auch im Hotel zelebriert. Ein paar Kehren bergan in Montal gibt es bereits die ersten Kostproben. „Käse aus dem Bunker“ schneidet Hubert Stockner auf, wenn er in seinem unterirdischen Reich anzutreffen ist. In einem einst von Benito Mussolini angelegten Stollen hat er sich als Affineur selbstständig gemacht. „Monatelang mussten wir ihn zuvor trockenlegen“, ehe der mit perfekter Luftfeuchtigkeit versehene Reiferaum in Betrieb gehen konnte.

Coole Käsespezialitäten gedeihen in Hubert Stockners Genussbunker. Roland Graf

Heute ist der „Genussbunker“ ein Markenzeichen des an Käsespezialitäten (Degust, Capriz) reichen Pustertals geworden. Gemeinsam mit dem „84-jährigen Lehrbuam“, wie er seinen Vater scherzhaft nennt, wendet Stockner die Käse einmal wöchentlich. Der „Genussjäger“, ein acht Monate gelagerter Bergkäse, ist dabei die beliebteste Spezialität. Produzenten aus Sardinien vertrauen Stockner ebenso wie Vorarlberger und Schweizer Erzeuger, „bei allen habe ich schon am Hof mitgearbeitet“. Denn Stockner will zuvor genau wissen, wie die Käser mit der Rohmilch umgehen. Zugleich ist er ein Purist. Als Affineur verwendet er abweichend von Kollegen aus seiner kleinen Zunft keine Beeren, Kräuter oder Schnäpse zur Reifung. Denn: „Bei mir sollst den Kas‘ schmecken“! Und wie so oft im alpinen Schlaraffenland empfiehlt Stockner einen gleich weiter zum nächsten Genusshandwerker: Die Biere von „Batzen“ würden besonders gut zum „Genussjäger“ passen, der „Harpf“ in Bruneck würde sie führen. Unübersehbar beim Rundgang durch das besagte Alpenstädtchen sind die Hinweise auf die Vergangenheit als Stoff-Metropole. Zwei Anbieter sind immer noch in dieser Branche aktiv, darunter die auf die K.u.k.-Zeit zurückreichende Weberei Moessmer. Wer heute an der Türglocke der alten Werksvilla läutet, wird vom Osttiroler Lukas Gerges empfangen. Er ist aber nicht nur der Cicerone im „Atelier Moessmer“, sondern auch der Sommelier des spektakulärsten Gourmetrestaurants in Südtirol.

Philosophie auf Wanderschaft

„Meine Karriere als Koch endete mit dem ‚Rosa Alpina‘“, wird dazu später Norbert Niederkofler die Vorgeschichte nachreichen. Zuerst führt der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete und jüngst auf Platz 52. Platz in der erweiterten Liste der 50 besten Restaurants gewählte Chef uns persönlich durch den Zubau, den Walter Angonese für ihn gestaltet hat. Keine leichte Aufgabe, denn das Gebäude mit der zentralen Schauküche sollte den Denkmalschutzauflagen gemäß auch wieder abbaubar sein. „Der Gartenbereich zum Sitzen folgt dann erst nächste Saison“, entschuldigt sich Niederkofler, der seine langjährige Wirkungsstätte verlassen musste: Das Luxus-Hotel „Rosa Alpina“ in Sankt Kassian, das sein „St. Hubertus“ beherbergte, wird seit März 2023 aufwändig umgebaut. Mit dem 62-Jährigen begab sich zugleich seine international gefeierte „Cook the Mountain“-Philosophie auf Wanderschaft.

Es war der „Moessmer“-Sanierer Paul Oberrauch, der dem gefeierten Koch eine neue Bleibe anbot, die nach vier Monaten Umbauzeit als ganzes Haus für Gourmets bespielt wird. Den Apéro mit Pilzstaub-Cannolo oder Rote Rüben-Tartelette nimmt man im Salon, ehe direkt in der Küche die mehrstündige Reise in den nachhaltigen Küchenkosmos beginnt. „Solange ich nur am Telefon bestelle, was ich brauche, bin ich nie richtig kreativ“, erklärt Niederkofler die vorausschauende Dimension seiner Bergler-Küche. Von frischen Pilzen etwa werden „nur fünf bis zehn Prozent gleich verkocht“. Der Rest wandert in die Vorratskammer, in der fermentierte, getrocknete und eingelegte Lebensmittel zu Dutzenden auf ihren Einsatz in späteren Menüs warten. Das verantwortet der junge Italiener Mauro Siega. Niederkofler selbst fühlt sich abseits des Herds sichtlich wohl in seiner Rolle als Vordenker einer Küche ohne weitgereiste Edelprodukte. Für die „NNK“ – so seine Signatur – den Bachelor-Lehrgang „Gastronomie und Önologie in Bergregionen“ konzipierte, der Studierende der Freien Universität Bozen mit den Prinzipien von „Cook the mountain“ vertraut machen soll. Praktika im „Atelier Moessmer“ sind ein Teil davon, bei unserem Besuch wird gerade der Abschied eines Praktikanten aus Bangladesch gefeiert. Seine bange Frage lautet: „Wieviel Graukäse bringe ich ins Gepäck?“.

www.wisthaler.com - Harald Wisth

Abseits der Alpen ist vieles genauso „exotisch“ wie hierzulande Drachenfrucht. Die würde es bei Niederkofler ohnehin nie geben. Selbst die „Linzer Torte“ zum Dessert, bei der das typische Teig-Gitter dekonstruiert als knuspriger Keks aufliegt, kommt ohne Zimt aus. „Wir waren früher schon das einzige Restaurant in Italien ohne Olivenöl“, lacht Norbert Niederkofler, „auch hier stammt das, was Du als Zimt schmeckst, von einer raren Basilikum-Art“. Diese Beschränkung wird nicht nur mustergültig erklärt während des zumindest dreistündigen Dinners in der alten Werksvilla. Der Gast selbst ändert seine Perspektive: Platzwechsel ziehen sich durch das Menu, für das betuchte Gäste auch aus München anreisen – und wieder heimfahren. Das nächste Projekt Niederkoflers steht bereits fest: 2024 soll die Planung der Gästehäuser rund um das Atelier beginnen.

Wer die selbstgenügsame Küchenlinie in einem nahezu „casual“ zu nennenden Umfeld erleben will, fährt hinauf auf das Plateau der Südtiroler Bergwelt, den Kronplatz. Auch als Nicht-Skifahrer lohnt sich das, denn gleich zwei Museen widmen sich hier dem Alpinismus. Eine von Reinhold Messner gestaltete Schau widmet sich der Philosophie hinter dem „auffi muaß I“ – mit hochfliegenden Gedanken von Nietzsche, aber auch historischen Berggemälden. Als eines von derzeit fünf Messner Mountain Museen (MMM) sorgt das „MMM Corones“ für ruhige, nachdenkliche Momente. Spätestens beim Verlassen des kantigen Zaha Hadid-Baus. Dann, wenn Kennern die originale Biwakschachtel des 1970 am Nanga Parbat verunglückten Günther Messner ins Auge sticht.

Kameras und Kartoffeln

Niederkoflers Statthalter am 2275 Meter hohen Plateau kocht aber neben dem zweiten Kronplatz-Museum. „Lumen“ widmet sich der Berg-Photographie mit technisch brillanten Rückblicken und einem Raum namens „Shutter“ (Kameraverschluss), der die Bergwelt um Olang und Bruneck selbst zum Museumsgegenstand macht. Von historischen Aufnahmen wird auf die im Tageslicht gleißenden Gipfel „umgeschaltet“. Es ist ein Epiphanie-Moment, dem etwa das Orzotto mit süßer Lebercreme im „AlpiNN“ entspricht. Der Sarde Fabio Curreli fühlt sich wohl in dieser luftigen Höhe. „Bei der Küche der Berge fanden wir viele Gemeinsamkeiten, man verwendet auch in Sardinien möglichst alles“, streut Niederkofler seinem Kollegen vom Kronplatz Rosen. Er selbst muss nicht mehr für die Gerichte gelobt werden. Wichtiger ist, dass das Konzept der Selbstermächtigung der Arme Leute-Küche greift.

Offenbar tut es das von der Kräutersammlerin bis zur Michelin-besternten Hochküche. Denn wer noch einen Beweis für die neue Autarkie braucht, bekommt ihn vor der Heimfahrt beim Zeitungskauf am Tschurtschenthaler-Park. Matthias Aichners Kiosk an der Einfahrt zum Zentrum Brunecks gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Wie selbstverständlich stehen dort Kilosäcke mit „Puschtra Erdäpfel”, Dita-Kartoffeln aus dem Pustertal, neben „Dolomiten“, „Corriere dell‘Alto Adige“ und der „Presse“ zum Verkauf. Aus eigener Erzeugung? „Logisch, mia hon oa kloanes Feld hinterm Haus“. Und mittlerweile wird selbst das wieder genutzt…